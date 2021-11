Tramero que presenció gritada a Figueres: “Nunca habían insultado tan rico a un político aquí”

Eddy Ramírez Fonseca, tramero del Mercado Central en San José, vio la gritada que le pegaron dos mujeres a José María Figueres desde un palco de lujo, o sea, desde su brete, la marisquería La Almeja.

El hecho sucedió este martes a las 2 de la tarde cuando el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional se fue a dar una vuelta al Mercado de Chepe y cuando quiso ganarse los votos de una mamá costarricense y de su hija, salió como palo de perico.

“¿No le da vergüenza lanzarse (para presidente) a robar más?, sinvergüenza, ni me toque, sinvergüenza”, le dijo la señora cuando Figueres intentó tocarle el brazo para intercambiar unas palabras, pero como vio a madre e hija tan bravas, mejor la pintó.

Lo enfrentó. Tica, en el Mercado Central, le dijo de frente a Figueres lo que pensaba de él. Captura de pantalla. (Cortesía)

Por supuesto, el video con la insultada se volvió viral en minutos y por eso nos fuimos a hablar con Eddy, administrador del tramo donde ocurrieron los hechos.

“Vieras que al principio me asusté mucho porque nunca alguien aquí le había dicho las verdades tan de frente a un político. Tengo 33 años y este tramo es de mi tata, usted sabe que uno prácticamente nace aquí, por eso ya son más de 25 años de estar en el mercado y jamás vi una cosa así.

“En este mercado se ve de todo, pleitos a gritos, manazos, insultos, lo que usted se imagine aquí pasa, incluso, le puedo decir que estoy acostumbrado a que les peguen la gran insultada a los políticos, pero así tan rico y tan de frente, jamás”, contó Eddy.

Ramírez dice que antes de que llegara Figueres por ese lado, todo estaba normal. Él atendía a la señora --que luego se haría famosa-- a la hija de ella y a una amiga de ellas de nacionalidad mexicana, a la que llevaron a disfrutar de las sabroseras del mercado.

Las dos ticas se pidieron un cevichito de piangua y la azteca uno de camarones. Eddy estaba alistando la orden cuando al inicio del pasillo se comenzaron a ver un tumulto de gente y cámaras, entonces las señoras volvieron a ver.

Buen susto. Don Eddy Ramírez (izquierda) ser asustó con la bronca y Jerson Paredes, se lamenta que no estuvo presente. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Cortesía)

“La mexicana preguntó qué pasaba y la señora tica, la mamá, le dijo que venía un político de nuestro país, que después le explicaba. Cuando se comenzó a acercar Figueres otras personas le comenzaron a decir cosas y la señora también, hubo varia gente que le gritó feo, pero él se vino directo donde la señora, la tica, porque la mexicana se levantó algo asustada y se puso a grabar con su celular”, recordó Ramírez.

Cuando Figueres intentó conversar con la señora, ella no lo dejó ni arrimarse.

“¿No le da vergüenza lanzarse (para presidente) a robar más?, sinvergüenza, ni me toque, sinvergüenza. No, no, no… vaya, vaya a robar a otro país”, le dijo la señora, quien también fue apoyada por su hija (la que tiene blusa blanca con rayas negras en el video).

“Le agradezco el voto”, le dijo Figueres. “¡Ladrón, ladrón!”, le gritaban las dos mujeres mientras José María hacía las de Melquiades, mejor huyó por la derecha.

El video fue posteado en Twitter por el periodista Óscar Ulloa, de Repretel.

Eddy reconoció que Figueres algo le dijo a las ticas que no se escucha en el video de Ulloa, pero las señoras dijeron que fue una especie de insulto, por eso la mexicana, que lo grabó todo, estaba esperando llegar al lugar donde se hospeda para escuchar con calma.

Con las ganas. Doña Sandra dice que se quedó con las ganas de decirle lo que ella pensaba a Figueres. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Cortesía)

“Ella sí grabó todo y estoy seguro que ahí sí se escuchará lo que Figueres les dijo, no sé qué es, pero las señoras se alteraron más. Yo me quedé queditico, no dije ni ‘A’, uno no se puede meter en esas broncas porque hasta le pueden meter una multa o una sanción en el mercado”, comentó.

Después de que el candidato se fue, Eddy aclaró que la señora que más le dijo cosas a Figueres estaba indignada porque él la tocó.

“Si no tuviera que salir del país, se lo juro que lo demando (a Figueres), por haberme tocado, pero no puedo en estos momentos”, recordó Eddy que dijo la señora protagonista.

Agüevado

Jerson Paredes, otro tramero de La Almeja, estaba todo agüevado cuando hablamos con él, pero no porque fuera liberacionista, sino porque cuando ocurrió el pacho, se había ido a almorzar.

Fatal. Figueres visitó el Mercado Central y quedó como palo de perico de todo lo que le gritó la gente. Cortesía. (Cortesía)

Doña Sandra Rodríguez, quien trabaja en la soda La Cevichera, que está al puro frente de donde pasó toda la bronca, dijo: “Lástima que yo estaba trabajando y no podía decir nada, vieras cómo deseaba ser esa señora para decirle lo mismo y más, ¡qué rico que le dijo todo!

“Uno no entiende cómo estos políticos hacen torta tras torta y quieren seguir estando en puestos de poder para seguir haciendo tortas. Si hubiese estado libre y me topo a Figueres le diría lo mismo que le dijo la señora y le agregaría que si no le da vergüenza salir a la calle y meterse al mercado”, comentó doña Sandra.

Algunos sí. No todo fueron espinas en la visita de Figueres al mercado central, algunas personas sí lo saludaron pura vida. Cortesía. (Cortesía)

Le preguntamos al departamento de prensa de la campaña de Figueres si daría alguna declaración por lo que le pasó en el Mercado Central, pero nos dijeron que todo estuvo positivo y que la gente lo trató muy bien, que solo la señora del video lo trató mal y por eso no darían declaraciones.