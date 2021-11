Politólogo: “Hay indignación hacia los políticos pero la intensidad se elevó por ser José María Figueres”

La gritada que le pegaron una señora y su hija a José María Figueres la tarde del martes en el Mercado Central no fue de gratis, por lo que conversamos con varios expertos para que nos ayudaran a intepretarla.

La molesta mujer no lo pensó para soltarle su pensamiento al candidato presidencial. Foto: Pantallazo La molesta mujer no lo pensó para soltarle su pensamiento al candidato presidencial. Foto: Pantallazo (Cortesía)

“¿No le da vergüenza lanzarse (para presidente) a robar más?, sinvergüenza, ni me toque, sinvergüenza”, fue parte de lo que le dijo una de las mujeres al expresidente de la República.

¿iban esas palabras dirigidas directamente a Figueres? ¿o la reacción de la señora es el sentir de muchas personas en contra de todos los políticos y el liberacionista simplemente se sacó el numerito de la rifa?

Para Sergio Araya, politólogo, es una mezcla de ambas cosas.

“La marca Liberación Nacional y la de José María Figueres ya de por sí tienen una carga negativa muy elevada y se ha agudizado y una parte importante de la crítica y el cuestionamiento se ha exaltado en el candidato, sin embargo, no puedo dejar de reconocer que tras esa indignación hay un cuestionamiento igual a la clase política”, asegura Araya.

Para el experto hay mucha gente con la idea de que las personas que se meten a la política lo hacen solo para enriquecimiento propio.

“En este caso particular, posiblemente, la intensidad de la reacción y el que haya sido tan airada, encuentra su razón de ser en la persona de la que se trataba. Probablemente a otro político se le habria dado una señal de desaprobación, pero no tan fuerte.

“Hay indignación en general hacia los políticos, pero la intensidad se elevó por tratarse de don José María”, agregó Araya.

Los encargados de comunicación del expresidente quisieron bajarle el tono a lo que pasó, diciendo que en la visita al Mercado Central fue un amor y que solo esa señora se comportó así con el candidato presidencial.

Incluso, hubo gente que estuvo diciendo que seguro la escena fue montada para que se hablara de Figueres, pero un testigo desmiente esa versión.

Eddy Ramírez Fonseca, tramero que se tiró el show en primera fila, dice que todo fue muy genuino y no hubo ninguna actuación.

Mal momento

Araya considera que fue mala idea que Figueres asistiera al mercado tan solo un día después de que se diera a conocer el caso Diamante, ya que cuatro alcaldes liberacionistas fueron detenidos, aunque este miércoles los soltaron.

El politólogo explicó que el zafis se puede interpretar de dos formas, una que el equipo de asesores no creyó que el tema impactara tanto al candidato y al partido y pensaron que las declaraciones que había dado al respecto Figueres, eran suficientes.

“La otra me parecería muy poco inteligente es que quisieran ir literalmente a probar cuánta sensibilidad tenía la ciudadanía sobre estos temas, pero me parece una hipótesis bastante descabellada, porque no me atrevería a validar un sentimiento arriesgando a mi máximo activo que es el candidato presidencial, por eso me inclino por lo primero”, sentenció don Sergio.

Para el también analista político Alejandro Barahona, Figueres no debió exponerse y lo mejor era cancelar la visita al Mercado josefino.

“Las encuestas de opinión pública plantean que el 73% de los electores jamás votarían por él, seguido de Fabricio con el 9%, así que la diferencia es abismal”, dijo Barahona.

Don Alejandro aregó que también cree que los recientes casos de corrupción tuvieron mucho que ver.

“El contexto de crecientes casos de corrupción y abuso de poder le resultan adversos especialmente a Figueres y al PAC (por Cochinilla) seguido más atrás del partido Demócrata Cristiano (Mario Redondo) el de Rolando Araya y si gusta de todos los demás, porque estos casos demuestran redes de corrupción que involucran varios partidos, por lo que el daño es general a los partidos y al sistema político”, dijo Barahona.