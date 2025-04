Johnny Araya se sincera: contó por quién va a votar y habló del estado del PLN. (Alonso Atenorio)

Johnny Araya, una de las figuras más reconocidas dentro del Partido Liberación Nacional se sinceró y, antes de emitir su voto en la Escuela Carlos Sanabria en Pavas, conversó con la prensa donde reveló que estaría votando por Álvaro Ramos.

“Me parece que es una figura joven, es una figura que representa la renovación del partido. Creo que también es una figura que atrae a votantes fuera de Liberación Nacional y, no hay duda de que Liberación requiere una renovación.

“Siento que Álvaro Ramos es una figura que puede dar ese mensaje. Aparte de que en los puestos que él ha ocupado, los ha desempeñado no solo con mucha probidad, sino con mucha capacidad. A pesar de sus limitaciones físicas, es un hombre que se ha superado muchísimo”, argumentó Araya.

Sumado a eso, Araya reveló que, en un eventual gobierno de Ramos, se mantendría al margen y no buscaría figuras.

Johnny Araya se refirió también a las Elecciones 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

“Trataría de mantener bajo perfil, aunque estoy votando por él y obviamente en las elecciones nacionales también votaré por él. Y, me alegra ver a una mayoría de dirigentes del partido aquí en en el Cantón Central, que están respaldando la candidatura de don Álvaro”, indicó.

Hablando de dirigentes, Araya dijo que no sabe por quién tienen planeado votar otros cabecillas como José María Figueres o Antonio Álvarez Desanti.

“No sé a quién está apoyando José María Figueres, ni a quién está apoyando Antonio Álvarez. No he tenido ninguna comunicación con ellos, ni los he visto involucrados, como yo tampoco lo he estado en el proceso de tendencias internas del partido”, detalló.

Ahora, ¿pesa que Álvaro Ramos no tenga tanto tiempo en el partido?

“Eso es una fortaleza que tiene, ser una figura que no viene de la cúpula, es una figura que, como lo dije hace unos minutos, es un outsider del partido, aunque ha sido liberacionista, pero no ha sido militante activo, y eso le permite a él tener la posibilidad de atraer votantes fuera del partido de liberación nacional, que tanto lo necesitaría en una campaña como la que viene”.

Johnny Araya ejerció su voto, pero antes dio declaraciones a la prensa. (Jose Cordero/José Cordero)

Renovación

Araya aprovechó el momento para comentar que el PLN está pasando por un momento complicadísimo y que estas elecciones presidenciales del 2026 no las ve para nada fáciles.

“Liberación va a requerir, sobre todo el candidato que quede y creo que va a ser Álvaro Ramos, va a requerir de una estrategia que le permita volver a conectar con el pueblo, volver a ganarse la confianza de los costarricenses.

“No la tiene fácil Liberación, pero creo que con una figura como Álvaro Ramos podría realmente superar la crisis que ha vivido en los últimos años.

“Liberación es la mejor alternativa para poder recuperar todos estos campos en los que hemos retrocedido de manera alarmante y peligrosa.

“Es muy probable que vayamos a tener segunda ronda otra vez, y ahí creo que es donde vendría el momento de plantear una coalición para lograr un gobierno de unidad nacional, un gobierno multipartidista pero, ya para la primera ronda, lo veo poco viable”.