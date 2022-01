José María Figueres compra casados de ¢1.000 en la misma soda que Johnny Araya

Figueres no sabe cuánto cuesta el cilindro de gas de 25 libras (Rafael Pacheco Granados)

El candidato del partido Liberación Nacional, José María Figueres nos confirmó que anda más perdido que el chiquito de la Llorona con los precios de un casado y hasta le hizo el pique a Johnny Araya, pues según Chema, él puede conseguir este platillo desde los ¢1.000 hasta los ¢2.500. ¿Dónde será que va para ir?

En La Teja aprovechamos la visita que hicieron varios candidatos al Burger King de San Pedro el pasado martes 18 de enero y les caímos por sorpresa para hacerles una serie de preguntas básicas sobre el diario vivir de los ticos.

Les hicimos preguntas sencillas como cuánto cuesta una bolsa de arroz, una caja de leche o un kilo de salchichón. Algunos acertaron, pero otros no conocen a lo que se enfrenta el pueblo en el día a día.

Las preguntas que les hicimos fueron:

-¿Cuánto cuesta una bolsa de arroz? Una de tres kilos ronda los ¢2.425 y una de 1,8 kilos ¢1.430.

-¿Cuándo cuesta una caja de leche de un litro, de la corriente? Cuesta ¢620.

-¿Cuánto cuesta un kilo de salchichón? En las carnicerías anda por los ¢3.000.

-¿Cuánto cuesta un litro de gasolina? La súper está en ¢714, la regular en ¢697 y el diésel en ¢611.

-¿A cuánto está el cartón de huevos? El de 30 huevos cuesta aproximadamente ¢3.000.

-¿Cuánto cuesta un casado en una soda? El precio ronda los ¢3.100.

-¿Cuánto cuesta un cilindro de gas? El cilindro de 25 libras tiene un precio de ¢9.511.

-¿Cuándo fue la última vez que viajó en bus?

-¿Cuándo fue la última vez que sacó cita en un Ebais?

[ Histórica embarcada de Johnny Araya con el “casado de mil” ]

Figueres fue uno de los que se apuntó a responder nuestras preguntas y así le fue.

Dijo que la bolsa de arroz de poquito más de un kilo anda por los ¢1100; la caja de leche la calculó en ¢950, el kilo de salchichón ni se atrevió a calcularlo porque dijo que no comía ese tipo de carne y sobre el litro de gasolina tampoco dijo nada porque contó que usa un carro eléctrico, entonces no maneja los precios de los combustibles del país.

El precio del casado dijo que dependía del lugar dónde se compre, pero se puede conseguir desde los ¢1.000 hasta los ¢2.500.

Debe ser que Figueres va a la misma soda que iba Johhny Araya hace ocho años, porque los venden baratísimos. Ojalá que nos pasen la dirección para pasar todos los días.

El cartón de huevos dijo que no sabía cuánto costaba, tampoco el cilindro de gas; al preguntarle cuándo fue la última vez que se subió a un bus no precisó la fecha porque dijo que fue hace muchísimo tiempo. Al Ebáis fue hace poco a ponerse la vacuna contra el covid y fue bien tempranito, le fue bien porque casi no tuvo que hacer fila.