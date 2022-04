José María Figueres dejó en visto al presidente Rodrigo Chaves

El presidente electo Rodrigo Chaves afirmó este lunes que no ha logrado comunicarse con José María Figueres, su rival en la segunda ronda del domingo.

Según Chaves, lo intentó varias veces y hasta le dejó mensaje de voz, pero no obtuvo respuesta.

Chaves atendió una invitación de Noticias Repretel este lunes a las 6:30 a.m. y en ese espacio dijo por primera vez que llamó entre cuatro y cinco veces a Figueres y que el teléfono siempre sonó ocupado.

En la primera conferencia como presidente electo, Rodrigo Chaves estuvo con sus vicepresidentes y con Natalia Díaz (izquierda). (Rebeca Madrigal Q.)

A las 7:30 a.m, Chaves fue entrevistado en Canal 7 y dijo de nuevo que se había esforzado para hablar con el liberacionista, pero nada. Dijo que le dejó un mensaje de voz y que no hubo contestación.

A las 11:30 a.m., en el hotel Radisson, en San José, Chaves dio su primera conferencia de prensa como mandatario electo y dijo, por tercera vez, que llamó a Figueres sin éxito.

“Sonaba el teléfono ocupado, no sé, no pude comunicarme, incluso le dejé un mensaje por WhatsApp, pero nada”, explicó Chaves, quien dijo que poco antes de dar su discurso de aceptación del triunfo fue cuando intentó por última vez hablar con Figueres.

Una vez reconoció su derrota y sus partidarios se fueron del Balcón Verde, nada se sabe del excandidato de Liberación Nacional.

Embajador en Nicaragua

En la conferencia de prensa de este lunes, Chaves anunció que Costa Rica volverá a tener embajador en Nicaragua porque a él no le gustan las cosas a medias y que o se tienen relaciones del todo con los nicaragüenses o no se tienen.

“Tenemos relaciones diplomáticas, no estamos en guerra, ¿qué es eso de que no hay embajador?”, dijo.

Rodrigo Chaves anunció que nombrará embajador en Nicaragua. Foto AFP. (LUIS ACOSTA/AFP)

El último embajador en Nicaragua que tuvo el país fue Eduardo Trejos, en el 2018, año en el que el régimen de Daniel Ortega reprimió las protestas en su contra con un saldo de centenares de muertos y detenidos.

“Bueno, cuando expulsen a Nicaragua de la OEA, ahí sí tendríamos que pensarlo (quitar al embajador). Es que esas posiciones de verse bonito no son la manera en la que nosotros queremos operar. Nosotros queremos operar de acuerdo al derecho internacional y al interés de los costarricenses.

“Si hay que romper relaciones diplomáticas con algún país, por razones de mérito, bueno, rompámoslas, pero no estemos en el jueguito de que sí somos amigos, sí conversamos, pero no hay embajador”, manifestó Chaves. explicó Chaves.

Arroz más barato

Chaves dijo también que a partir del 8 de mayo, cuando tome posesión del cargo de presidente, le meterá mano al precio del arroz porque, en su criterio, está muy caro.

No dijo en cuánto podría bajar el kilo, pero aseguró que se meterá de lleno en el tema para que haya una rebaja importante.

Equipo de trabajo

El 6 de febrero, en la primera ronda, Natalia Díaz fue la candidata a presidente por el Partido Unidos Podemos y en esta primera conferencia de Chaves ya apareció como parte de su grupo de trabajo (coordinadora del equipo de transición) y aseguró que tiene días de trabajar en la conformación del equipo gubernamental que tomará las riendas de Costa Rica a partir del 8 de mayo.

De las primeras cosas que haría a partir del 8 de mayo sería bajarle el precio al arroz. Archivo. (Shutterstock)

Chaves confirmó a su primer vicepresidente, Stephan Brunner, como coordinador del equipo económico y a su segunda vicepresidenta, Mary Munive, como responsable del equipo social.

En cuanto al papel que tendrán sus dos vicepresidentes, Chaves dijo que van a justificar con trabajo cada colón que se ganen e incluso recordó una frase del exfutbolista Mauricio Montero, al afirmar que no serán vicepresidentes de adorno sino que se van a chollar las nalgas, como dice el Chunche cuando quiere dejar claro que es necesario esforzarse al máximo.

No a rebaja en gasolina

En otro tema importante, Chaves dejó claro que no está de acuerdo con el proyecto de ley que rebajaría 100 colones al impuesto a las gasolinas y el diésel porque eso significaría que el Gobierno dejará de recibir 250 mil millones de colones al año.

Chaves le dice no al proyecto de le que le quiere bajar una tejita al impuesto de los combustibles. Archivo.

“Yo les pido a los diputados actuales responsabilidad, porque están cortando ingresos del Estado por 250.000 millones por año, y lo que dicen es que el Gobierno buscará dónde cortar. Y cuando el Gobierno tenga que cortar y le manda la propuesta de corte, ellos tendrán el derecho constitucional de decir sí o no.

“¿Por qué no tienen la visión completa del caso? Cortemos 250.000 millones de ingreso y aquí están los 250.000 millones que nosotros queremos cortar. Muy bonito comerse la miel sin tenerse que picarse con las abejas, o las avispas, eso no me parece justo con el pueblo”, aseguró Chaves.