Rodrigo Chaves afirma que respeta a la prensa pese a sus ataques

Durante la campaña electoral, el candidato del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves le tiró filazos constantemente a la prensa a la cual tildó “canalla” y hasta amenazó con “destruir” a La Nación y a canal 7.

No obstante, Chaves cambió su discurso este domingo 3 de abril, en el Colegio de los Periodistas al expresar que siente “respeto” por la prensa de Costa Rica y declaró que es “importantísima”, razón por la cual se comprometió a defender la libertad de prensa en caso de resultar electo gobernante.

Las manifestaciones las hizo el candidato durante una conferencia de prensa en el Colegio de Periodistas. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Chaves había dicho, poco antes de la primera ronda electoral realizada el 6 de febrero: “Somos un tsunami y sí vamos a causar destrucción. Vamos a causar destrucción de las estructuras corruptas, de La Nación y canal 7. Óiganme Ignacio Santos (director de Telenoticias), René Picado (dueño de canal 7), Armando González (director de La Nación)”.

Esa fue su respuesta a las publicaciones sobre la sanción que recibió por acoso sexual en perjuicio de dos subalternas suyas del Banco Mundial. Las informaciones, según dijo, eran “veneno, odio, mentira y calumnia”, pese a que los los diarios The New York Times y The Wall Street Journal también informaron sobre el tema.

Luego, el mismo 6 de febrero, justo al emitir su voto, les declaró a los periodistas: “Yo no dije que la prensa fuera canalla, sino que en Costa Rica hay prensa canalla” y volvió a citar a La Nación, canal 7 y agregó a Crhoy.com

Visita al Colegio de Periodistas

Chaves llegó al Colegio de Periodistas, en La Sabana, con su hija Isabella para que votara en las elecciones infantiles. Dijo que aceptó el ofrecimiento de hacer una conferencia en esa sede para demostrar “su respeto” a este gremio.

“Lo escogí especialmente entre todas las opciones (para dar conferencia) para demostrar mi respeto a los profesionales de la prensa que actúan con ética en su trabajo y que informan a la población.

“La prensa de un país es una parte importantísima de nuestras libertades por las cuales, yo y todo el movimiento Progreso Social Democrático, y estoy seguro de que todos los costarricenses, lucharemos incansablemente”.

Además agregó que respeta, aprecia y agradece al presidente del Colegio (Belisario Solano), a todos los miembros y a todos los periodistas.

Durante la actividad lo acompañó la diputada electa por San José, Pilar Cisneros, quien fue directora de Telenoticias.

Ante consultas de comunicadores presentes en la sala, Chaves aseguró que está dispuesto a dialogar con los medios. Según dijo, él no ataca a la prensa, solo se defiende.

“Mi postura con los medios va a ser la misma, siempre disponible, siempre con la verdad, siempre dispuesto a dialogar, pero llamando la atención cuando se den acciones que desde mi punto de vista, son inexactas y en algunos casos malintencionadas, lo cual no significa que yo vaya a dejar de hablar con los medios.

“Yo no ataco, lo único que he hecho es defenderme y explicarle a la población por qué es que esos medios tienen actitudes como las que tienen”, argumentó.

