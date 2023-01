Joselyn Chacón advierte que no hablará en la próxima comparecencia

La ministra de Salud, Joselyn Chacón, se curó en Salud este lunes al anunciar que la próxima vez que sea llamada a comparecer ante los diputados se abstendrá a declarar.

Ella compareció este lunes ante los diputados de la Comisión Especial de Financiamiento Políticos de la Asamblea Legislativa para dar explicaciones sobre las acusaciones que lanzó Alberto Vargas, alias Piero Calandrelli, en su contra. El trol aseguró ante los legisladores, en una comparecencia, que Chacón le hizo varios pagos para que él atacara en redes sociales a periodistas, medios de comunicación y políticos.

Joselyn Chacón quedó sin ganas de volver a la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La participación de la ministra fue bastante controlada por su abogado, Juan Diego Castro, quien, según denunció el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, hasta le habría apagado el micrófono a la jerarca varias para evitar que dijera algo que la comprometiera.

También fue muy común que antes de responder muchas de las preguntas que le hicieron la ministra pidiera tiempo para conversar con Castro, en algunos casos ella era quien le consultaba a su asesor legal y en otras él era quien le tocaba el brazo para que lo escuchara antes de hablar en el micrófono.

“Quiero dejar claro que hubo faltas de respeto que jamás uno se imagina entre personas de este calibre, realmente faltas de respeto, por mi parte yo tengo demasiado trabajo, hoy cancelé reuniones de personas que ocupaban un espacio urgente porque yo estaba un tiempo afuera, con mucho gusto, si me obligan a venir yo vengo, pero me voy a abstener de declarar porque no me voy a prestar más para esto.

La ministra, en la mayoría de preguntas, habló con su abogado antes de responder. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“El respeto tiene que ser siempre de primero, así que ustedes mandan porque como dice la ley me pueden mandar a traer con oficiales, si gustan, pero creo que acá se dijo lo que se tenía que decir, todo está judicializado, llevaré las pruebas y demás, pero no me voy a prestar otra vez para cancelarle citas a los costarricenses para venir a escuchar estas faltas de respeto y vulgaridades”, dijo la jerarca.

Prepotente

La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se sintió indignada con la actitud que adoptó la ministra de Salud y le dejó varios puntos bien claros.

“Es muy importante para mí saber quién le faltó al respeto en esta comisión porque yo no quiero que afuera la gente, el soberano, vaya a creer o tenga una percepción de que aquí se hacen las cosas mal, por lo menos esta diputada se esmera profundamente por quedarse en el margen de lo que corresponde y ahora en este comparecencia no he visto realmente que la hayan atacado y tampoco me gusta esa forma despectiva de decir que va a venir a una comisión como esta porque la obliguen y que entonces como represalia se va a abstener de declarar, no señora, porque el soberano es el que está allá afuera y usted es ministra y se debe como funcionaria pública.

Chacón dice que los legisladores le faltaron el respeto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Señora, ¿usted me puede poner atención? vamos a ver, no puede ser tan prepotente, con todo el respeto del mundo, no puede ser tan prepotente, doña Yoselyn, usted es ministra, nos representa como mujer, como joven y es algo muy bueno, pero no puede ser tan prepotente porque los funcionarios hoy están y mañana no, esto se acaba”, le dijo la diputada a la ministra, quien mientras escuchaba evitaba verla a los ojos y negaba con la cabeza.

Pese a la negativa de Chacón de ir de nuevo y al esfuerzo que hicieron los diputados de Gobierno para evitar una nueva comparecencia de la ministra, al final los diputados decidieron mandarla a llamar nuevamente porque quedaron temas pendientes.

Sin revelaciones importantes

En materia del tema de los troles fue poco lo que se habló porque la comparecencia tuvo muchos recesos y distractores.

Apenas llegó Chacón hizo una corta presentación ante los diputados en la que dijo que ella fue la jefa de la campaña de la Rodrigo Chaves en la segunda ronda y que tuvo contacto con varios creadores de contenido simpatizantes del entonces candidato, entre ellos Alberto Vargas, quien siempre se mostró muy interesado en el proyecto de Chaves.

Ella aseguró que desconocía que él era un trol “malo” hasta noviembre del año pasado cuando Vargas habría sacado las uñas.

Pese a la negativa de la ministra, los legisladores acordaron volver a convocarla. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Repitió la versión de que le hizo al trol varios pagos por colaborar en una campaña de Salud y por caridad, pero dice que fue al único creador de contenido al que le pagó.

El diputado liberacionista Francisco Nicolás, le preguntó a la ministra si daba autorización de que la comisión legislativa tuviera acceso a los estados de sus cuentas bancarias para confirmar que no le había pagado a más troles, pero se negó argumentando que esa era información muy sensible.