Joselyn Chacón hizo varias revelaciones y dice que la contrató una organización internacional

La exministra de Salud Joselyn Chacón reveló varios detalles que se había guardado sobre su paso por la campaña política de Rodrigo Chaves y la cartera que tuvo a su cargo.

Ella dio, hace unos días, una entrevista al medio de comunicación puriscaleño Actualidad Regional y soltó muchas cosas que tenía guardadas, incluso, fiel a su estilo mandó varios hachazos.

Joselyn Chacón dice que rechazó dos veces el Ministerio de Salud. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Una de las revelaciones que hizo fue que durante su tiempo como jefa de campaña de Rodrigo Chaves, en ese entonces candidato, le ofreció el Ministerio de Salud si llegaba a ganar, pero ella lo rechazó.

“Don Rodrigo me ofreció dos veces el Ministerio de Salud y yo lo rechacé, posteriormente él me dijo: ‘no podemos haber trabajado tanto para quedarnos en el camino’ y acepté.

La entrevistadora también le preguntó cómo era su relación con el presidente Chaves y Joselyn aseguró que le guarda una gran lealtad.

“Es como un papá, a como nos enojamos nos contentamos, pero la lealtad que yo le tengo y el agradecimiento es de un padre igual que a doña Pilar (Cisneros) que es como mi mamá... si hay algo que don Rodrigo ame es la gente empunchada y él me vio trabajar mucho en campaña, andaba como loca.

“Doña Pilar es una mamá, me escribe todos los días, busca saber cómo estoy”.

La exministra de Salud dice que ve a Rodrigo Chaves como a un papá. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Gran resentimiento

Chacón dejó en claro que guarda un gran resentimiento contra muchas personas, entre ellas los diputados que han criticado sus acciones, tanto como ministra como en el caso del trol Piero Calandrelli.

“Ese trato inhumano, atroz y asqueroso que hicieron algunos diputados para que yo renunciara. Yo renuncié no por ellos porque pude haber aguantado que me dieran palo todo el tiempo, renuncié porque había algo de fondo y no pude más.

“Y se vienen los diputadillos asquerosos, porque no tienen otro nombre, y llaman al loco ese (Alberto Vargas, más conocido como Piero Calandrelli), porque no tiene otra explicación, solo para darme a mí”, manifestó.

La exministra dijo que contrató a los mejores abogados del país para hacer que Alberto Vargas vaya a la cárcel y pague por lo que le hizo. También hará pagar a las personas que están involucradas en todos los ataques en su contra, aseguró en la entrevista.

Chacón aseguró que ella cree en el karma y espera que quienes le hicieron daño paguen pronto.

“Sí, creo en el karma y pienso, ¿cómo se atreven a tanto?, porque lo que viene debe ser tan fuerte”, expresó.

Chacón asegura que la OPS la contrató. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Se llevó un manazo

La exministra dijo también que a ella le gustan los retos y que el haber dejado el puestazo que tenía no la asusta porque dice que viene algo mucho mejor.

“Uno de vez en cuando tiene que llevarse un manazo por aquello de que se le haya subido el apellido, y aprender con humildad. Ese golpe que me llevé, como dicen, perder a mi mamá, perder a una pareja en ese momento, ya que si usted no está bien para usted, no va a estar bien para alguien más, perder a los amigos... perder el trabajo”.

“Ya me contrató la OPS (Organización Panamericana de la Salud) que es como lo más grande que hay para cualquier ministro y a parte de OPS tengo tres ofrecimientos más porque OPS no tiene una exclusividad, entonces ellos están en Washington y uno va y viene, me voy a encargar de la infraestructura hospitalaria de varios países”, narró.

Pese a las aseveraciones de Chacón, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no ha confirmado la contratación de la tica.