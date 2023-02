Joselyn Chacón le dedicó un emotivo mensaje a la diputada Pilar Cisneros

Joselyn Chacón publicó esta foto en su cuenta de Facebook. Foto: Facebook. (Facebook)

Joselyn Chacón, exministra de Salud, le dedicó un emotivo mensaje a la diputada oficialista Pilar Cisneros, ya que al parecer son muy amigas.

Chacón usó este martes una imagen con la legisladora como foto de perfil en su cuenta de Facebook y la acompañó de un sentido mensaje.

“Una de las mujeres que me llenan de orgullo día a día, una amiga incondicional, leal, directa y de una sola pieza como una madre adoptiva. Tqmm mi dama de hierro”, escribió la exjerarca de Salud.

Video: Pilar Cisneros salió corriendo cuando diputado la iba a confrontar

La cariñosa publicación se da solo un día después de que Cisneros fuera criticada duramente por varios legisladores, luego de que Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, dejó en evidencia que ella habría estado omitiendo parte de un documento del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por supuesta conveniencia.

En las últimas semanas, en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa, varios legisladores han asegurado que el fideicomiso que tenía el partido Progreso Social Democrático, y que presuntamente sirvió para financiar parte la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, sería ilegal.

Joselyn Chacón escribió un emotivo mensaje sobre Pilar Cisneros. Foto: Facebook. (Facebook)

Tica con enfermedad rara: “He pasado más de la mitad de mi vida hospitalizada”

Ante estas declaraciones, Cisneros, en varias ocasiones, ha leído una resolución del 2009 del TSE, pero Robles dejó en evidencia que la legisladora oficialista siempre omitió leer la segunda parte de las líneas, la cual contradice su defensa al partido en el poder.

La primera parte decía que no existe prohibición para que se hagan donaciones privadas en favor de personas o grupos con pretensiones políticas, en tanto no se hayan oficializado candidaturas o tendencias, pero la segunda parte advierte: “Con la salvedad de que esos grupos privados no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario”, que es precisamente lo que tanto acusan los congresistas.