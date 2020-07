Al día siguiente me levanté y cuando me iba ir a bañar me quité el oxígeno y no aguanté, tuve que devolverme del baño porque me faltaba el aire. Hasta ese momento me di cuenta de lo mal que estaba, cuando vi que casi no podía respirar pensé en la muerte, recordé la última imagen que vi cuando me sacaron de mi casa: mi mamá llorando y mi hermano muy preocupado por ver cómo estaba yo, sentí miedo de no volverlos a ver.