Joven con fuertes dolores al masticar espera operación de la CCSS

A punta de sopas, batidos y gelatinas, así se tiene que alimentar Brillith Quirós Mata, quien está a la espera de que la llamen del hospital Calderón Guardia para hacerle una operación maxilofacial.

Brillith Quirós espera una operación maxilofacial para poder corregir varios problemas bucales que le producen mucho dolor. (Cortesía)

Esto porque la joven cartaginesa de 20 años necesita una operación para corregir varios problemas bucales que tiene y que, desde hace un año, le producen fuertes dolores al masticar.

Junto con la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), Brillith interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, la cual le dio la razón y estableció un periodo de tres meses plazo para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le resuelva.

El recurso se declaró favorable el pasado 8 de agosto y aún no la contactan del hospital. Quirós asegura que cuando llama a preguntar, la respuesta que recibe es que tiene que esperar porque hay muchas personas adelante de ella.

Niña de 8 años tiene huesos blandos por enfermedad rara

“Tengo un problema en la mandíbula, dientes en clavija, mordida cruzada, labio inferior invertido. Fui el 22 de junio del 2021 a cita en el Max Peralta y me hicieron una referencia para el Calderón Guardia, donde me vieron el 18 de octubre. Ls doctora me vio y confirmó que tengo todo lo que la doctora de Cartago dijo, pero que no tenía campo para mí y me volvió a dar otra cita para el 2 de marzo del 2022. Voy y me dijo que ella ya sabía de mi caso, pero que no podía hacer nada porque había mucha gente adelante y debía darles prioridad a ellos″, explicó Quirós.

Evita comer

La paciente asegura que debe soportar los dolores de cabeza que le dan debido al problema de la mandídula, que además le traquea mucho. Se siente cansada al masticar y muchas veces no quiere comer del dolor.

La operación se la deben realizar en el hospital Calderón Guardia.

“El problema lo presento desde pequeñita, pero del último año para acá se incrementaron los dolores. Tengo los dientes muy separados porque muchos no me salieron; incluso, uno de los dientes de leche se quedó en el interior de la encía y deben quitármelo. Le pregunté si podía sacármelo por fuera o colocarme frenillos para ir adelantando, pero me dijo que si lo hacia, no me verían y tampoco me podía dar garantía de que me atendieran”, explicó la brumosa.

Cáncer afecta hasta a la hora de dormir

Otra situación que le preocupa es que el centro médico deja de hacer esas operaciones cuando la persona cumple los 23 años y a como ha visto el panorama, teme llegar a esa edad sin solución.

La Teja consultó al hospital sobre el caso y nos indicaron que harán las consultas correspondientes y en el momento que se cuente con la información, nos la comuicarán.

Brillith nos contó que la contactaron del hospital la tarde de este martes, luego de la consulta de este diario, para indicarle que tenía que ir a cita este jueves.