Joven de 33 años y dos carreras quiere ser alcalde para darle otro rostro a San José

Un joven de 33 años, zapoteño de toda la vida, licenciado en Historia y quien actualmente está estudiando una maestría en políticas anticorrupción, es el nuevo candidato que pretende ser alcalde y hacer muchos cambios en la Municipalidad de San José.

Luis Diego Miranda Méndez candidato a la alcaldía de San José (Cortesía)

La Teja conversó con Luis Diego Miranda Méndez, hijo de un padre comerciante del cantón y súper avispado para los números y negocios, de madre pensionada quien fungió como maestra de educación especial, una mujer dedicada, sociable, y entregada, según los describió.

Me gustan mucho las mejengas y el ajedrez, soy morado y en mis tiempos libres me gusta leer mucho, ir al cine y pasar tiempo con mi familia. — Diego Miranda Méndez

Miranda, quien actualmente es regidor, nos recibió en su oficina bien elegante, con saco, camisa manga larga, bien peinado y muy amablemente nos contó las metas y objetivos que tiene para hacer de la capital una de las más atractivas.

-¿Cómo califica la administración del actual alcalde de San José?

Ha sido una gestión pésima. Yo creo que los únicos puntos altos que podría resaltar dentro de la administración de Johnny Araya es que hay funcionarios muy buenos dentro de la institución que han mantenido algunos servicios a flote, pero por lo demás ni siquiera podemos decir que tiene una capital que nos enorgullezca.

-¿Cómo nació la idea de postularse como alcalde de la Municipalidad de San José?

La idea viene desde hace mucho tiempo, desde que yo entré a la municipalidad siempre he tenido la inquietud de hacerlo, claro que primero me autovaloro, veo mis en mis destrezas y desde muy pequeños siempre tuve el chip de liderar los grupos, aquí en la municipalidad desde que llegué he tenido un rol de liderazgo en el marco de ser oposición, lo que me ha hecho ganarme el respeto y creo que soy la persona más indicada para para liderar la Municipalidad de San José.

Diego Miranda Méndez tiene 33 años y espera cambiar muchas cosas al llegar a la alcaldía. (Cortesía)

-¿Cuál partido político representaría?

Tengo un partido político que se llama Juntos San José, es un partido político cantonal y lo formamos justamente por la lectura de que lo que nos interesa son los problemas locales, lo que nos interesa son las preocupaciones y las necesidades de los vecinos del cantón, entonces creemos que es una herramienta esencial y mucho más válida, que lo que podría ser incluso un partido nacional.

-¿Cuáles serán sus proyectos estrella?

Por un tema técnico todavía no podemos lanzar el programa, pero sí tengo ideas que ya he venido trabajando desde hace mucho tiempo, todo el mundo sabe que San José desde el casco central hasta sus barrios periféricos es un cantón muy descuidado en muchos temas, por ejemplo, el tema de la suciedad en los alrededores de San José, queremos mejorar todos los servicios de gestión ambiental.

Queremos que la gente pueda visitar el casco central y los barrios de San José y decir, “tenemos un cantón limpio, tenemos un cantón que tiene sus aceras, bien hechas”, y que también la gente sienta que es un lugar agradable de visitar y es muy importante reactivar la dinámica de la ciudad.

-¿Qué piensa de San José?

Yo creo que San José tiene mucho potencial, el problema es que no se ha explotado porque el gobierno local actual no pone de su parte, pero si creamos un ambiente agradable para la gente San José tendría más potencial del que actualmente tiene.

Diego Miranda Méndez le gusta mucho correr y mejenguear. (Cortesía)

-¿Cómo van a trabajar para mejorar la imagen que tiene San José?

El primer paso es recuperar la legitimidad del gobierno local para poder hacer que San José sea atractivo para el turismo, eso requiere que el gobierno local tenga la legitimidad de sentarse con las personas que habitan y que también tienen negocios en el cantón y poder hacer un plan para recibir al turismo que cuando un turista diga “voy a ir a Costa Rica” también piense pasar por San José.

-Si quedara electo, ¿cuál serían los principales cambios que su gobierno local haría?

Para mí la transparencia, eliminar cosas que ya nosotros sabemos que podemos eliminar de los procedimientos que se hacen mal en la Municipalidad para mejorar los servicios, que ya actualmente se dan y eso está relacionado con eliminar la corrupción que hay dentro de la propia institución, identificar y trabajar en contra ella.

-¿A quién admira?

Admiro mucha gente a mi alrededor, evidentemente gente de mi familia, mi madre es un ejemplo para mí de honestidad, de coherencia de cómo se puede llevar una vida decente y al mismo tiempo beneficiar a la gente.

-¿Cuál es la red social que más utiliza?

He mantenido mucho el Facebook, estoy muy activo, por ahí también me gusta mucho el Twitter porque es muy política, uno está siempre ahí publicando cosas o leyendo cosas sobre política y el Instagram ahí lo tengo, pero no está tan activo y el Tik Tok también lo tengo activo.