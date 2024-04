Joven de La Carpio le dijo no a las drogas y a las tentaciones por ser fiel a su gran pasión

David Domínguez es un vecino de La Carpio que tiene muy claras sus prioridades en la vida.

Desde que tenía 12 años empezó a entrenar judo y ahora ese deporte es su gran pasión, tanto así que ha hecho a un lado las tentaciones y los malos consejos de personas que le han ofrecido drogas o irse de fiesta porque está enfocado en su disciplina.

David Domínguez es un judoca que representará al país en Brasil (Cortesía de David Domínguez)

Ahorita David tiene 22 años y está más ilusionado que nunca porque este mes viajará a Río de Janeiro, Brasil, a representar a Costa Rica en el Campeonato Panamericano Mayor de Judo que se llevará a cabo del 26 al 27 de abril.

Él contó a La Teja que le parece increíble que aquel niño de 12 años que llegó a entrenar Judo por acompañar a su hermano mayor, ahora sea un deportista profesional.

“Empecé acompañando a mi hermano mayor, Jedneel, a entrenar y luego me metí también. Poco a poco fui obteniendo resultados buenos en los torneos y eso me fue motivando porque destacaba bastante.

“Yo siento que el deporte me ha ayudado a no caer en tentaciones como las drogas porque me aparta de muchas cosas. Siempre pienso en que tengo que prepararme, en que tengo que estar al cien por ciento para dar buenos resultados. Me preocupo por llevar mis tiempos en los entrenamientos, eso me aparta de la calle, no le pongo mucha mente a las cosas de afuera”, dijo el joven.

David sabe que el judo lo ha alejado de los vicios. (Cortesía de David Domínguez)

David dice que la disciplina lo mantiene centrado en el deporte que tanto ama y enfocado en sus sueños y metas.

“A veces a uno lo invitan a fiestas y cosas, pero yo sé que estoy entrenando, estoy comprometido con lo que hago, con el deporte, por eso me aparto de esa realidad”.

Fuerte entrenamiento

David contó que la preparación para una competencia internacional no es jugando y no es para perezosos.

“Tengo dos sesiones de entrenamiento al día, en la mañana tres horas que son más que todo para acondicionamiento físico y en la noche dos horas y media y ya eso sí es más técnico y propiamente de judo, todo lo que tiene que ver con la pelea. Entreno aquí mismo en La Carpio, en el edificio Sifais”.

Pese a la alegría que siente David de haber clasificado para la competencia internacional, hay algo que lo preocupa: la plata.

“Cuando me dieron la noticia de que podía ir a la competencia me sentí muy feliz, ahorita tengo la presión de ir y traer esa medalla, he entrenado mucho para esto y creo que me va a ir bien.

David Domínguez entrena día y noche el deporte. (Cortesía de David Domínguez)

“La Federación nos dio el aval para participar, pero nosotros tenemos que costear todo lo que es boletos, hospedaje, alimentación, voy con mi entrenador entonces son los gastos de los dos lo que tenemos que cubrir, en total necesitamos reunir $3.970 (unos ¢2 millones)”, relató el deportista.

David está desde el año pasado en la categoría Senior, que es la mayor, antes estaba en la Junior; esta será su segunda competencia en Senior.

“Cuando estaba en Junior obtuve medalla de bronce en un Panamericano en República Dominicana, ese recuerdo me motiva y me hace soñar en grande”, aseguró.

Grandes metas

David trabaja con su papá en un abastecedor en La Carpio, pero dice que sueña con ir a la universidad, es una meta que tiene clara, solo que no tiene claro aún qué carrera estudiar, probablemente sea una ingeniería.

En cuanto al deporte el joven tiene un sueño por el que ya está trabajando.

“Yo creo que la meta de todo atleta de alto rendimiento es ir a unos juegos olímpicos y traer una medalla al país”, manifestó.

El judoca aprovechó para mandar un mensaje a los jóvenes que viven lejos del deporte.

“Es cierto que mantener una disciplina es duro, pero todo tiene su recompensa. Todos estos años que he entrenado he aprendido muchas cosas, he conocido lugares, he vivido muchas experiencias bonitas.

“En esto hay días buenos y malos, hay que saber llevar eso, pero todo el esfuerzo que se hace vale la pena”, agregó David.

El atleta está entrenando durísimo para hacer un buen papel en Brasil, sólo descansa los domingos porque debe estar en un buen ritmo para la competición, pero lo hace con gusto por la ilusión que tiene.

Si usted quiere echarle el hombro a David puede hacer un SINPE Móvil al 8997-8963 con el detalle “judo”, en las cuentas bancarias de Fundación Sifais en www.sifais.org/donaciones o comunicándose al correo rosa@sifais.com.