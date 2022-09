Joven tica que sueña con ser astronauta está cada vez más cerca de tocar las estrellas

El día con el que Victoria González tanto soñó, al fin llegó. Este sábado 10 de setiembre, la joven de 14 años viajará a Estados Unidos para participar en un campamento de la NASA.

Este será el primer gran paso de la adolescente en su meta de ser astronauta.

Victoria contó a La Teja que este jueves terminó de alistar maletas y es tanta la felicidad que siente que ya hasta el hambre se le quitó.

“No tengo palabras para decir exactamente cómo me siento, ya hasta ando con mariposas en el estómago, ayer (jueves) ya terminamos que hacer las maletas, ¡y estamos listos!”.

“Hoy (viernes) me levanté y lo primero que vi fue el equipaje, hasta el estómago se me revolvió de la emoción, seguramente hoy en la noche ni voy a poder dormir”, dijo ilusionada.

La tica será parte de un Space Camp (Campamento espacial) de la NASA, junto a un grupo de 60 muchachos que viajarán a Alabama, Estados Unidos, para vivir esa experiencia en el Space and Rocket Center de la NASA.

Ella es la única del grupo que pertenece a un colegio público, el Francisca Carrasco de Guadalupe de Cartago. Victoria vive con sus padres y es la menor de tres hermanos.

Victoria empacó ropa, el traje espacial y un montón de ilusiones que lleva para el campamento. Foto: Cortesía de Victoria González. (Cortesía)

La NASA hizo una excepción y le envió a Victoria -desde antes- el traje espacial que utilizará en el campamento, con la particularidad de tener la insignia con su nombre al revés, pues primero tiene que graduarse para ponerla correctamente.

Esta es la primera vez que Victoria saldrá del país, ya tiene listo el cronograma del sábado y tendrá que levantarse a la 1:40 a.m. porque debe salir de la casa a las 3:00 a.m. para llegar al aeropuerto Juan Santamaría a las 4:30 a.m. Sus papás la irán a dejar al aeropuerto con todo el orgullo del mundo.

La jovencita regresará al país el viernes 16 de setiembre.