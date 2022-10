Joven tico separado de su mamá hace 24 años la conocerá la próxima semana

Jordan Herrera Carrión tiene 24 años y desde que era un bebé, su padre lo apartó de su mamá, María Carrión Loría.

A lo largo de su vida supo poco de su mamá, por lo que a los 15 años empezó a preguntar más detalles sobre ella y de unos años para acá comenzó su búsqueda por la mujer que lo trajo al mundo el 27 de marzo de 1998, en Limón.

Jordan Herrera tiene su propio emprendimiento como mensajero y repartidor exprés. (Cortesía )

Sus padres se conocieron en las bananeras de Limón donde trabajaban, se habían separado y doña María se fue con el bebé para su país, hasta donde se fue a buscarla don Luis Herrera quien se lo trajo de vuelta a Costa Rica a vivir en Jacó, Puntarenas desde entonces.

“Mi mamá me había prestado a mi papá y él nunca me devolvió y perdí contacto con ella porque él no me quería decir nada de ella”, contó el limonense de nacimiento.

Los pocos detalles que supo eran que doña María vivía en barrio Guadalupe, en León, Nicaragua, por lo que había planeado irse en diciembre a esa ciudad a buscarla personalmente, pero las buenas noticias para este joven mensajero llegaron un poco antes.

Jordan le escribió un mensaje a los periodistas de Radio Darío en esa ciudad nicaragüense explicándoles su caso y ellos lo contactaron, le hicieron una nota el pasado miércoles y ese mismo día, gracias a la ayuda de los oyentes, una tía suya, hermana de su mamá, lo llamó y lo puso en contacto con ella.

“Me voy a ir para allá el domingo en la madrugada y nos vamos finalmente a conocer el lunes, incluso nos van a entrevistar en la radio para dar a conocer el final de la historia”, explicó el ilusionado hijo.

Ponerse al día

Su tía, de la cual no recuerda el nombre, le explicó que ella era hermana de su mamá y que vivía a tres casas de ella, que si deseaba que se la pusiera.

“Le dije que sí y estuvimos hablando como por media hora en videollamada con mi mamá y mis hermanos. Todos estábamos muy contentos por el reencuentro. Ellos me daban a mí por perdido, me costó pero los encontré”, compartió Jordan.

Doña María sufrió un derrame facial hace 15 días que le afectó el ojo y está yendo a terapia para su recuperación, la cual avanza muy bien.

Jordan Herrera Carrión tiene 24 años y conocerá a su mamá la próxima semana. (Cortesía)

De hecho, Jordan nos dijo que sus planes son traérsela para Costa Rica para poder compartir más tiempo con ella y cuidarla el tiempo que sea necesario, porque ya tiene 65 años y la difícil situación en ese país, ella no tiene ni teléfono.

“Voy a estar unos días por allá para conocer a mis hermanos, porque me contaron que somos ocho varones y cuatro mujeres, una de ellas llamada Vilma, es hermana de padre y madre”, explicó Jordan.

Jordan no guarda rencor, y agradece haber podido encontrarla con vida y aprovechar el ahora.

Herrera es su propio jefe, porque trabaja ofreciendo sus servicios de mensajería y reparto exprés en la verdurelía de su esposa Hazell Padilla, con la que convive hace cuatro años, por eso, no tuvo inconvenientes para organizar el viaje.