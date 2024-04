Jovencita con síndrome de Down dejó volar su imaginación y está cerca de publicar su tercer libro

Cuando tenía 36 años, Natalia Calvo logró cumplir su sueño de ser escritora y actualmente trabaja en su tercera publicación. Cortesía.

Una joven apasionada por la lectura encontró en una feria del libro la motivación que necesitaba para convertirse en escritora y unos años después de aquel encuentro está cerca de lanzar su tercer libro.

Natalia Calvo es una joven de 38 años, que suele escribir sobre sus experiencias de vida. Ella tiene síndrome de down, pero su condición no le impedía disfrutar de la lectura y, gracias al consejo de un conocido de su mamá, contactó a una editorial para trabajar en su sueño y hoy se dedica a escribir historias para niños.

Este martes se celebra el Día del Libro y en esta fecha tan especial, Calvo se prueba a sí misma y le demuestra a los demás que se puede salir adelante, solamente es cuestión de recibir un empujoncito.

“Siempre me han gustado los libros, me gusta escribir y gracias a una feria del libro contacté a una persona para decirle que quería ser escritora y creyeron en mí. Mi primer libro se llama ‘Mi viaje a la luna’, lo publiqué en abril del 2022 y hace poco lancé un segundo, que se llama ‘El valiente dragón del bosque’.

“Me gusta escribirle a los niños, para fomentar la lectura, me encanta escribir aventuras y ver a los niños cuando están leyendo mis libros me motiva. Por ejemplo, en mi primer libro quise llevar en mi viaje a la Luna a mi familia y en mi segundo libro hablo de los incendios forestales, un problema que se ha dado recientemente”, detalló.

Calvo participa en ferias y promociona sus libros para chiquitos. Cortesía.

A volar

Nidia Vargas, la madre de Natalia, contó que su hija trabajó como asistente de oficina, gracias a unos cursos que llevó en la UCR; sin embargo, dice que ahora es muy difícil conseguir empleo para este sector de la población.

“Ella no me enseña lo que hace, de hecho, me enteré de que iba a publicar el primer libro cuando prácticamente lo tenía listo. Ella se unió a Evelyn Ugalde, de la editorial Clubdelibros, quien la apoyó desde un inicio, la capacita y no la ha soltado en su deseo de ser escritora”, destacó.

El talento de Natalia hizo que se ganara una beca con el Colegio de Costa Rica, del Ministerio de Cultura y Juventud, para publicar un tercer libro. Este estaría entre julio y agosto próximos y se llama “Mi perrita Maya y el gato Coco”.

Por su parte, Evelyn Ugalde, directora y editora de Clubdelibros, destacó el talento de Natalia y contó lo que impulsa a esta joven a seguir adelante.

A Natalia la hace feliz compartir con niños, porque los quiere incentivar a amar la lectura. Cortesía.

“Natalia me contactó por correo, ella misma me escribió y me decía que quería ser escritora. Yo me percaté de que era una muchacha con síndrome de Down, hasta que tuvimos la primera reunión virtual y la conocí, pero nunca dudé de sus deseos de escribir”, afirmó.

Ugalde recalcó que Calvo es una escritora con mucha sensibilidad, que quiere labrar su propio camino.

“Para nosotros, como editorial, es un éxito poder colaborar con personas que tienen el sueño, no hay impedimento de ningún tipo para cumplir sus sueños, contamos con escritores de todas las edades.

“Natalia es una de esas personas que tienen esa sensibilidad, que quería hacer historia, que tiene un talento desde pequeña y quería explotarlo“, añadió.