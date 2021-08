Kattia Pereira: Primera mujer certificada como guía turística en el Chirripó

Kattia Pereira abrió trillo para todas las mujeres en el punto más alto del país: el cerro Chirripó.

Ella hizo historia al convertirse en la primera mujer guía turística certificada en el Parque Nacional Chirripó en el 2012 y por eso fue elegida para participar en la serie audiovisual “Héroes turísticos”, del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Pereira es la protagonista del quinto episodio (de siete) del bonito material audiovisual.

Kattia Pereira ha subido 158 veces la cima del Chirripó.

Oriunda de San Lorenzo de Pérez Zeledón, Kattia se adentró en un trabajo en el que solo había hombres, pero que ahora, gracias a su ejemplo, cuatro mujeres --ella ahí incluida-- guían a los cientos de turistas que buscan conquistar la punta de nuestro país, ubicada a 3.820 metros sobre el nivel del mar.

Antes de hacer cumbre en 158 oportunidades, Pereira luchó contra prejuicios que hasta ella misma tenía.

“Al inicio me sentía un poco mal, ya que en esta zona las mujeres no estaban acostumbradas a hacer cosas que tal vez para mí eran comunes e, incluso, me veía mal, ya que era trabajo solo de hombres, pero no me dejé llevar por eso, me propuse certificarme y con mucho esfuerzo lo logré”, menciona con orgullo.

Pereira, de 41 años, es madre de dos hijos e inició la preparación en el 2011 para obtener su certificación como guía turística del Instituto Costarricense de Turismo, año en el que subió al Chirripó por primera vez.

“Subí a reconocimiento de zona, me preparé durante seis meses para saber si era capaz de guiar personas. Subí con los arrieros y llegué enferma de cama, recuerdo haber llegado a mil costos, me bañé y me tuvieron que dar comida en el cuarto, se me activó la enfermedad que padezco (artritis reumatoidea) y dije: ‘no vuelvo más’. “Me sentí inútil y que no podría llegar a ser guía, ya que era muy fuerte el trabajo para mí”, recordó Pereira.

El tiempo pasó y tres meses más tarde, con otra mentalidad, lo volvió a intentar y se enamoró del encanto de la Cordillera de Talamanca.

La primera vez que subió al pico más alto de Costa Rica no le fue bien, pero no se dio por vencida.

“Chirripó tiene algo místico, mágico y a la vez es un reto para uno mismo, es encontrarse frente a frente con quien uno es y estar solo ante la impresionante belleza del lugar”, dice la generaleña.

Cada ascenso impresiona

Pese a tantos ascensos, Pereira asegura que el Chirripó siempre encuentra una forma nueva de impresionarla.

“Por más veces que suba, siempre es diferente y eso lo permiten muchos factores como el clima, el viento, la lluvia, la hora del recorrido, el momento dado, la condición personal, las personas y la naturaleza por sí sola”.

Ella trabaja dos rutas: Urán-Chirripó y San Gerardo-Chirripó. Con tantos años de experiencia, Pereira le recomienda a las personas prepararse física y mentalmente antes de subir el cerro porque como dice ella: “la idea es disfrutar la caminata y no sufrirla”.

Cuando se le pregunta quién es su héroe, responde que Dios. Sobre el turismo, comenta que es la fuente de ingresos económicos para muchas personas, como ella.

Al ver el audiovisual terminado asegura que la transportaron al imponente cerro.

“Sé cada toma dónde es. Estoy supercontenta, al inicio no lo creía. Siento satisfacción personal, pero también sirvo de ejemplo porque en la comunidad de Herradura hay tres mujeres más certificadas y cuatro hombres. Yo siempre les vivo diciendo que ser guía tiene su especialidad, pero las mujeres lo podemos lograr”, explicó la madre de familia.

Confiesa que las primeras veces le daban nervios, pero aprendió a soltarse.

Kattia Pereira tiene dos rutas para subir y no deja de sorprenderse cada vez que lo hace.

Héroes turísticos

“Héroes turísticos” es una serie audiovisual del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) que consideró con ese título a aquel tico que haya dedicado su vida, habilidades, tiempo y pasión al desarrollo del turismo en Costa Rica.

Cada uno de los siete episodios fueron grabados por la productora Wondermore en co-producción con el ICT.

Se seleccionaron héroes y heroínas turísticos de las mayores regiones a lo largo del territorio nacional: Puntarenas, Caribe, Guanacaste, Pacífico medio, Pacífico sur, Llanuras norte y Valle Central visitando Monteverde, Nosara, Pacuare, Sarapiquí, Caldera, cerro Chirripó y Bajos del Toro.

Esta serie audiovisual fue lanzada el 28 de julio para mostrar el lado humano del turismo costarricense por medio de la historia de nueve personas que, con su trabajo, cooperan con la reactivación económica del país y han hecho frente a la crisis ocasionada por la pandemia del covid-19.

