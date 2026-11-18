A sus 14 años, Keizy Jordana González Cordero tiene una agenda que muchos adultos considerarían bastante ocupada. Sale del colegio, se organiza para estudiar, corre a sus clases de música y dedica buena parte de su semana a ensayar y perfeccionar lo que más disfruta: tocar instrumentos y hacer música.

Pero cuando algo se hace con pasión, el esfuerzo se convierte en alegría.

Keizy vive en Agua Caliente de Cartago, estudia en el Colegio San Luis Gonzaga y desde hace tres años toca el clarinete. Su historia con la música comenzó incluso antes, cuando su hermana empezó a recibir clases de guitarra y ella se sintió inspirada al acompañarla.

A los 11 años, el director de la Escuela Municipal de Música le ofreció la oportunidad de aprender a tocar el clarinete. La curiosidad pudo más y aceptó. Desde entonces, este instrumento se convirtió en uno de sus grandes compañeros.

Keizy, de 14 años, encontró en la música una pasión que hoy la lleva a formar parte de la Orquesta Sinfónica Regional de Cartago. (Cortesía/Cortesía)

Tiempo muy bien aprovechado

Actualmente participa en la banda intermedia, en Allegro Coral, en un cuarteto de clarinetes y en el grupo avanzado de ukelele, donde también desarrolla sus habilidades musicales. Además de ese par de instrumentos, canta y toca piano.

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Todo eso sin descuidar sus estudios. De hecho, este año fue abanderada y formó parte del cuadro de honor de su colegio.

“Es muy bonita la experiencia con la música. He aprendido mucho y para mí es un gran honor estar como músico, porque me enseña nuevas cosas y me hace muy feliz”, contó.

El clarinete se convirtió en uno de los grandes compañeros de Keizy, quien combina sus estudios colegiales con una intensa formación musical. (Cortesía/Cortesía)

Ahora tiene un reto muy especial: participar por primera vez en la Orquesta Sinfónica Regional de Cartago, una experiencia que la tiene emocionada y también un poquito nerviosa.

Los ensayos son intensos, de hasta cuatro horas y media, pero Keizy sabe que cada minuto cuenta para llegar preparada a las presentaciones.

Su mamá, doña Maribel Cordero Cerdas, no esconde el orgullo que siente al verla tan comprometida.

Don Roberto Barquero Calderón, asesor de música de la dirección regional de educación de Cartago y coordinador del proyecto, destacó el valor de la música en la formación de los jóvenes. (Cortesía/Cortesía)

“Ella va al colegio de siete de la mañana a dos y media de la tarde. Después se prepara y entra a música. Prácticamente va todos los días, de lunes a sábado. Gracias a Dios, las notas han sido excelentes y ella se acomoda con los horarios”, dijo.

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95 jóvenes unidos por la música

Keizy es una de los 95 muchachos y muchachas que integran la Orquesta Sinfónica Regional de Cartago, un proyecto impulsado por la Dirección Regional de Educación de Cartago para abrirles oportunidades artísticas y culturales a los estudiantes de la provincia.

Los ensayos de la Orquesta Sinfónica Regional de Cartago pueden extenderse hasta cuatro horas y media. Los jóvenes se preparan para ofrecer dos grandes conciertos en noviembre. (Cortesía/Cortesía)

Don Roberto Barquero Calderón, asesor de música de esa dirección regional y coordinador de la iniciativa, explicó que el proyecto busca mucho más que formar buenos músicos.

“Este proyecto nace con el propósito de brindar a nuestros estudiantes espacios de crecimiento artístico, cultural y personal, donde puedan desarrollar su talento musical, fortalecer habilidades para la vida y fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina, la perseverancia y el compromiso con su comunidad”, explicó.

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El año pasado, la orquesta tuvo una exitosa presentación en el Teatro Popular Melico Salazar, donde rindió homenaje a Gerardo Ramírez y Los Hicsos.

"Un país que canta, una orquesta que nos une", es el nombre del concierto del próximo 22 de noviembre en el Melico Salazar. (Cortesía/Cortesía)

La experiencia fue tan positiva que este año regresarán con un espectáculo dedicado a grandes exponentes de la música costarricense: Fernando Castro y su grupo Vía Libre, Javier Cartín, María Marta López, Anayansi Quirós y Fulvio Villalobos.

Para Keizy y sus compañeros será una oportunidad de mostrar cuánto talento se cultiva en las aulas y escuelas de música de Cartago.

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Dos presentaciones para disfrutar

La Orquesta Sinfónica Regional de Cartago ofrecerá dos conciertos: el viernes 20 de noviembre, a las 7 p.m., en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en Tres Ríos, y el domingo 22 de noviembre, a las 5 p. m., en el teatro Popular Melico Salazar.

La Orquesta Sinfónica Regional de Cartago está integrada por 95 estudiantes de diferentes escuelas de música de la provincia. (Cortesía/Cortesía)

Será una oportunidad para aplaudir a 95 jóvenes que, con sus instrumentos, disciplina y entusiasmo, demuestran que la música costarricense tiene mucho futuro.

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Y entre ellos estará Keizy, esa niña que se dejó conquistar por el sonido de un clarinete y que hoy tiene una razón más para soñar en grande.