A sus 14 años, Keizy Jordana González Cordero tiene una agenda que muchos adultos considerarían bastante ocupada. Sale del colegio, se organiza para estudiar, corre a sus clases de música y dedica buena parte de su semana a ensayar y perfeccionar lo que más disfruta: tocar instrumentos y hacer música.
Pero cuando algo se hace con pasión, el esfuerzo se convierte en alegría.
Keizy vive en Agua Caliente de Cartago, estudia en el Colegio San Luis Gonzaga y desde hace tres años toca el clarinete. Su historia con la música comenzó incluso antes, cuando su hermana empezó a recibir clases de guitarra y ella se sintió inspirada al acompañarla.
A los 11 años, el director de la Escuela Municipal de Música le ofreció la oportunidad de aprender a tocar el clarinete. La curiosidad pudo más y aceptó. Desde entonces, este instrumento se convirtió en uno de sus grandes compañeros.
Tiempo muy bien aprovechado
Actualmente participa en la banda intermedia, en Allegro Coral, en un cuarteto de clarinetes y en el grupo avanzado de ukelele, donde también desarrolla sus habilidades musicales. Además de ese par de instrumentos, canta y toca piano.
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Todo eso sin descuidar sus estudios. De hecho, este año fue abanderada y formó parte del cuadro de honor de su colegio.
“Es muy bonita la experiencia con la música. He aprendido mucho y para mí es un gran honor estar como músico, porque me enseña nuevas cosas y me hace muy feliz”, contó.
Ahora tiene un reto muy especial: participar por primera vez en la Orquesta Sinfónica Regional de Cartago, una experiencia que la tiene emocionada y también un poquito nerviosa.
Los ensayos son intensos, de hasta cuatro horas y media, pero Keizy sabe que cada minuto cuenta para llegar preparada a las presentaciones.
Su mamá, doña Maribel Cordero Cerdas, no esconde el orgullo que siente al verla tan comprometida.
“Ella va al colegio de siete de la mañana a dos y media de la tarde. Después se prepara y entra a música. Prácticamente va todos los días, de lunes a sábado. Gracias a Dios, las notas han sido excelentes y ella se acomoda con los horarios”, dijo.
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95 jóvenes unidos por la música
Keizy es una de los 95 muchachos y muchachas que integran la Orquesta Sinfónica Regional de Cartago, un proyecto impulsado por la Dirección Regional de Educación de Cartago para abrirles oportunidades artísticas y culturales a los estudiantes de la provincia.
Don Roberto Barquero Calderón, asesor de música de esa dirección regional y coordinador de la iniciativa, explicó que el proyecto busca mucho más que formar buenos músicos.
“Este proyecto nace con el propósito de brindar a nuestros estudiantes espacios de crecimiento artístico, cultural y personal, donde puedan desarrollar su talento musical, fortalecer habilidades para la vida y fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina, la perseverancia y el compromiso con su comunidad”, explicó.
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El año pasado, la orquesta tuvo una exitosa presentación en el Teatro Popular Melico Salazar, donde rindió homenaje a Gerardo Ramírez y Los Hicsos.
La experiencia fue tan positiva que este año regresarán con un espectáculo dedicado a grandes exponentes de la música costarricense: Fernando Castro y su grupo Vía Libre, Javier Cartín, María Marta López, Anayansi Quirós y Fulvio Villalobos.
Para Keizy y sus compañeros será una oportunidad de mostrar cuánto talento se cultiva en las aulas y escuelas de música de Cartago.
Dos presentaciones para disfrutar
La Orquesta Sinfónica Regional de Cartago ofrecerá dos conciertos: el viernes 20 de noviembre, a las 7 p.m., en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en Tres Ríos, y el domingo 22 de noviembre, a las 5 p. m., en el teatro Popular Melico Salazar.
Será una oportunidad para aplaudir a 95 jóvenes que, con sus instrumentos, disciplina y entusiasmo, demuestran que la música costarricense tiene mucho futuro.
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Y entre ellos estará Keizy, esa niña que se dejó conquistar por el sonido de un clarinete y que hoy tiene una razón más para soñar en grande.