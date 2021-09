Kenneth Tencio encendió el pebetero: “Lo hago en representación de los ticos que lo dan todo”

Tencio dijo sentirse orgulloso de representar a los luchadores. Foto: Rafa Pacheco. Tencio dijo sentirse orgulloso de representar a los luchadores. Foto: Rafa Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Kenneth Tencio fue el tico encargado de encender el pebetero para conmemorar los 200 años de vida independiente en Costa Rica.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, recibió el fuego de manos de Yesua Aguilar Hernández un estudiante del Centro de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masís, de Cartago. El menor ha destacado por su participación en Juegos Estudiantiles y Olimpiadas Especiales, en los que ha alcanzado primeras posiciones de las justas en disciplinas como campo traviesa.

Kenneth y Sherman llevaron juntos la antorcha hasta el pebetero. Foto: Rafael Pacheco. Kenneth y Sherman llevaron juntos la antorcha hasta el pebetero. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Luego se lo pasó a Kenneth quien representó a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde dejó al país en alto al quedar como el cuarto mejor del mundo en la categoría BMX freestyle olímpico.

Pero Kenneth no estaba solo este martes, junto a él estaban otros tres costarricenses que también son dignos de reconocimiento y aplausos, se trata de la taekwondista Neshy Lee Lindo, la nadadora Camila Hasse, además de Sherman Guity, el primer atleta paralímpico en ganar una medalla de oro y otra de plata para Costa Rica.

Los presentes ovacionaron a los atletas por la gran admiración que les tienen. Foto: Rafael Pacheco. Los presentes ovacionaron a los atletas por la gran admiración que les tienen. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los presentes ovacionaron a los jóvenes atletas mientras Tencio y Guity llevaban juntos la antorcha hacia el pebetero.

La Teja habló con Kenneth y nos dijo que se sentía muy orgulloso de haber sido elegido como el representante entre los atletas del país para encender el pebetero, sobre todo en una fecha tan especial como lo es el bicentenario de la independencia.

— ¿Cómo recibió la noticia de que sería el encargado de encender el pebetero?

Supercontento con la noticia de que voy a tener la oportunidad de encender el pebetero en conjunto con Sherman, con Cami y con Neshy que son grandes atletas, celebrando los 200 años de independencia, la verdad que es una oportunidad increíble.

Nosotros vamos en representación de todos los atletas de Costa Rica que sabemos que siempre lo entregan todo y que a pesar de que somos un país pequeño tenemos un gran ejército de atletas que están haciendo las cosas superbién. Creo que esto es el inicio de muchas cosas que vienen para el deporte en el país.

Estamos agradecidos de ser nosotros los que vamos a encender el pebetero, como dicen, somos el único ejército que tiene Costa Rica, no solo vamos en representación del deporte, sino de los ticos que siempre lo están dando todo.

Valentina Mata Mariño, de 2 años, se acercó con su farol a la Plaza Mayor, en Cartago, para ver el desfile. Foto: Rafael Pacheco. Valentina Mata Mariño, de 2 años, se acercó con su farol a la Plaza Mayor, en Cartago, para ver el desfile. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Qué significa para usted recibir el fuego de la independencia?

Es un gran honor que va muy ligado al deporte que hago, el BMX estilo libre, así me siento en mi país, libre tranquilo y dispuesto a darlo todo por mi tierra.

— ¿Qué significa para usted que lo eligieran luego de hacer tan buen papel en los Juegos Olímpicos de Tokio?

Es un gran honor saber que a través del deporte se ha logrado impactar muchas personas y no es un trabajo de ahora sino de años tratando de demostrar de donde vengo y a donde quiero llegar con Costa Rica y para Costa Rica, esto es algo que nunca olvidaré y que celebraré de la mano de grandes deportistas.

Los escolares que participaron en la celebración cartaga lucieron sus faroles y mascarillas alusivas a la patria. Foto: Rafael Pacheco. Los escolares que participaron en la celebración cartaga lucieron sus faroles y mascarillas alusivas a la patria. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Qué le han parecido las celebraciones del bicentenario de la independencia?

Es una alegría ver por todo lado como los ticos realmente nos identificamos con nuestra tierra, es un día para sentirse muy orgulloso y agradecido por haber nacido en este país tan bello.

— ¿Cuál es el reto más importante que siente que tenemos los ticos para el futuro?

Defender y cuidar nuestra naturaleza es muy importante, somos un país que vive mucho del turismo, debemos conservar todos los espacios naturales posibles.

Hay muchas cosas en que mejorar, pero hemos demostrado que somos un país que sale adelante pase lo que pase.

En San José hasta hubo bailes típico en plena avenida segunda. Foto: Alber Marín. En San José hasta hubo bailes típico en plena avenida segunda. Foto: Alber Marín. (Alber Marín)

Privilegio

Por su parte, el atleta paralímpico Sherman Guity dice también sentirse honrado de que lo invitaran y aseguró que esto lo motiva para seguir dando lo mejor.

— ¿Cómo se siente al participar en las actividades de este 14 de setiembre?

Es un honor que me hayan elegido para participar en actividades tan importantes para mi país, para mí siempre ha sido un orgullo representar a Costa Rica tanto en la pista como fuera de ella.

Muchas personas se detuvieron en el centro de San José para ver el paso de la antorcha. Foto: MEP. Muchas personas se detuvieron en el centro de San José para ver el paso de la antorcha. Foto: MEP. (MEP)

— ¿Qué significa para usted vivir en un país que esté celebrando 200 años de Independencia?

Al ver tantas guerras en el mundo me siento privilegiado de vivir en Costa Rica y tener a mi familia sana y salva, el poder salir a las calles sin miedo,poder disfrutar de nuestras playas y bosques no tiene precio, me siento muy orgulloso de ser tico.

— ¿Cuál piensa que es el logro más grande que ha tenido el país en estos 200 años de Independencia?

Siento que como sociedad hemos avanzado mucho en materia de derecho humanos, me parece muy bien que Costa Rica reconozca los derechos de las parejas del mismo sexo, ya que todos tenemos derecho al amor, a la paz y a la felicidad.

Ni la lluvia apagó el patriotismo de los jóvenes que corrieron con el fuego de la independencia. Foto: MEP. Ni la lluvia apagó el patriotismo de los jóvenes que corrieron con el fuego de la independencia. Foto: MEP. (MEP)

— ¿Qué significó para usted lograr el primer oro en la historia de Costa Rica en unos juegos paralímpicos?

Me siento muy feliz y orgulloso de hacer historia en el país, algo que va pasar de generación en generación, saber que inspiro a las personas a perseguir sus sueños me llena de mucha alegría.

— ¿Qué le han parecido las celebraciones del bicentenario?

Es un poco diferente porque estamos saliendo de una pandemia, pero es imposible perderse una celebración del 15 de setiembre con tambores, platillos y marimbas que tanto caracterizan estas celebraciones.

En Heredia también esperaron la antorcha, respetando los protocolos sanitarios. Foto: MEP. En Heredia también esperaron la antorcha, respetando los protocolos sanitarios. Foto: MEP. (MEP)

— ¿Cuál es el reto más importante que siente que tenemos los ticos para el futuro?

Salir victoriosos de esta pandemia, sé que poco a poco todos los que perdieron sus trabajos van a recuperarlos y van a salir adelante y todos llevaremos el sustento a nuestros hogares, solamente quiero motivarlos a que no se rindan.

Valentía y patriotismo

Por segundo año consecutivo, la celebración de las actividades tradicionales por el mes de la patria, como los desfiles de faroles y bandas no se podrán realizar para evitar contagios de covid-19 por las aglomeraciones.

Alana Artavia y su mamá, Dania Villalobos esperaron durante horas en el centro de Alajuela para ver la llegada de la antorcha. Foto: Francisco Barrantes. Alana Artavia y su mamá, Dania Villalobos esperaron durante horas en el centro de Alajuela para ver la llegada de la antorcha. Foto: Francisco Barrantes. (MEP)

Pero eso no apagó el espíritu patriótico de los muchachos que aún así corrieron con la antorcha en sus comunidades.

El fuego de la independencia se encendió este lunes en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y fue recorriendo distintos cantones. A la capital llegó este martes poco antes de las 6 de la tarde y detuvo el paso de quienes pasaban a esa hora por la capital, ya que muchas personas pararon a ver el paso de la antorcha.

Al llegar al parque Central se cantó el himno Nacional y el fuego siguió hacia el límite con Montes de Oca.

Luego, pasadas las 8 de la noche, llegó al parque de las Ruinas en Cartago, y ahí se llevó a cabo el acto protocolario en el que el presidente de la República dio unas palabras y Kenneth encendió el pebetero.