Keysher Fuller demuestra su fe en las buenas y en las malas

Una imagen se repitió al final de los dos partidos que ha disputado La Sele en el Mundial de Qatar 2022. Se trata del jugador Keysher Fuller de rodillas dándole gracias a Dios.

Finalizado el partido ante España, Keysher Fuller dio gracias a Dios por cuidarlo de lesiones. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Tras el pitazo final del réferi Mohammed Abdulla Hassan Mohamed, en el partido Costa Rica ante España en el que caímos derrotados 7-0, el pasado miércoles, el jugador limonense elevó una oración al cielo, a pesar de la derrota tan sufrida.

Lo mismo sucedió este domingo, luego del partido ante los japoneses que gracias a un golazo suyo, la Tricolor venció a los nipones 1-0.

Para muchos es muy sencillo tener esa actitud de agradecimiento en las buenas, como ocurrió este domingo, pero pocos comprenden qué le agradeció Fuller a Dios, luego de la paliza que nos propinaron los españoles.

La Teja conversó con el pastor Henry Zúñiga de la iglesia Maná, para explicar qué justifica dicha actitud.

“En el caso particular de él, lo que yo veo y es evidente es una vida de fe y de convicciones en su relación con Dios por encima de las circunstancias. Esa debería ser la norma de vida de una persona temerosa de Dios. No importa si la circunstancia fue adversa o a favor, la actitud de fe, no debe de cambiar en la persona”, explicó el pastor.

Es normal que las emociones en ambos casos cambien y no va a tener el mismo estado de ánimo ante una derrota como la sufrida el miércoles anterior, o lo vivido ante Japón que fue una explosión de alegría.

“Ni en las buenas ni en las malas una persona debe cambiar sus convicciones en cuanto a Dios y su actitud de gratitud.

“Ahora que estamos en la era de las redes sociales es muy fácil emitir una crítica destructiva, muchas veces sin conocer el contexto, al calor de una emoción y sin medir que están dañando a otra persona por un error que haya cometido.

“En el caso de la vida de fe, es muy evidente que frente a estas situaciones, la persona va a estar más fortalecida cuando tiene una relación con Dios, cuando Él es su refugio y su fortaleza. La persona como en este caso Fuller, va a tener un escudo, una coraza que le va a ayudar a repeler con más facilidad cualquier tipo de ataque”, explicó el pastor.

Luego de finalizar el partido ante Japón y anotar el gol del triunfo, Fuller también dio gracias a Dios. (PHILIP FONG/AFP)

Escudo protector

Keysher fue de los más criticados luego del partido ante la Furia Roja, así como por las declaraciones que dio a la prensa días en las que indicó que no le importaban las críticas.

“Los seres humanos tenemos la oportunidad de levantarnos, de rectificar y saber que si tenemos una oportunidad y la valoramos, podemos mostrar algo diferente para nuestra vida y fue lo que él hizo entre un partido y otro”, añadió el líder espiritual.

Por su parte, el sacerdote Abraham Abarca explicó que la religiosidad es inherente al ser humano, es la actitud de ligar nuestra existencia a lo trascendente.

“Nosotros los creyentes, sabemos que solo Dios nos sostiene en las buenas y en las malas. Hay una historia de un rabino que puede ayudar a entender esta actitud de orar en la derrota y en el triunfo, que dice: ‘Un rabino daba gracias a Dios “por todo’. ‘¡Pero si no tienes nada!’, le replicó otro que le oía. A lo que respondió: ‘Yo necesitaba precisamente la pobreza y Dios me la ha dado’. En medio de un partido de fútbol se cosecha el esfuerzo y el trabajo de mucho tiempo, pero perdiendo o ganando, sabemos que a Dios le debemos todo, por que el primer don que le debemos es la vida”, explicó el padre.