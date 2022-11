¿Por qué Esteban Alvarado no canta el Himno Nacional?

Segurament, usted ha notado al inicio de las transmisiones deportivas de los partidos de la Sele que el arquero Esteban Alvarado no canta el Himno Nacional y se ha preguntado el por qué.

El guardameta de La Sele y el Herediano no entona el Himno Nacional previo a los partidos. (Rafael Pacheco Granados)

Bueno, le contamos que se debe a que el guardameta nacional fue criado bajo la religión de los Testigos de Jehová y ésta no apoya el nacionalismo.

“Él ha sido educado bajo el concepto de los Testigos de Jehová porque la familia de él lo es. Él en sí no lo es, pero ha sido educado bajo ese criterio. Cada persona toma su decisión, como en el caso del portero que ha aprendido de su madre y su familia y ha adoptado como suyos esos conceptos”, explicó Pedro José Novoa, portavoz para Costa Rica de los Testigos de Jehová.

Novoa aclaró que ellos fomentan un respeto por todos los símbolos nacionales de cualquier país, pero no participan en ceremonias de índole patriótica porque, entre otras cosas, no fomentan el nacionalismo al sentir que es una fuerza divisiva.

“Sin embargo, está muy bien que uno sienta amor, cariño por su cultura o su país y todo eso, pero cuando algo ya raya en un concepto religioso o de fervor, que es en lo que desemboca ese tipo de actividad. Pensamos que hay una línea que nos divide entre nuestra devoción a Dios y lo demás”, agregó la autoridad religiosa.

Respetuosos

Agregó que si ellos sienten que parte de lo que la letra del Himno dice, no armoniza con nuestros principios como, por ejemplo, la parte que dice “Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta en arma trocar” que es contrario a lo que manda la Biblia de que debemos cambiar nuestras armas en herramientas.

Esteban Alvarado no canta el Hmno Nacional porque desde chiquitito creció en la fe de los Testigos de Jehová. (Captura de pantalla)

“Ahí tenemos un conflicto de principios, entonces si cantamos eso, estaríamos siendo hipócritas porque estamos cantando algo que no sentimos y, por otra parte, estamos fallando a lo que realmente valoramos que es el pacifismo. Nosotros promovemos la paz en todas sus formas”, añadió Novoa.

Eso sí, aclaró que cuando están en un acto cívico o patriótico como en el caso de la entonación de los himnos nacionales de parte de cada uno de los equipos al inicio de un partido, el siquirreño, al igual que todos los de su denominación religiosa, muestran respeto poniéndose de pie, serios y en silencio.

“No hacemos una reverencia a un símbolo patrio, porque sentimos que eso es un acto de adoración, y para nosotros nuestra adoración solo debe ser para Dios, eso no implica que somos desleales o estamos faltando al respeto, pero hay una línea divisoria entre lo que nosotros consideramos que son nuestros valores más profundos”, continuó explicando don Pedro.

Aún el técnico Luis Fernando Suárez no ha dicho quién será el arquero que atajará este jueves a las 8 a.m. ante la Selección de Irak, pero si le corresponde el turno a Alvarado, ya sabrá porqué no canta el Himno de Costa Rica.