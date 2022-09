Kölbi-ICE permitió cobros no autorizados por cliente en recibos telefónicos

Un cliente de Kölbi-ICE vivió y vive cobros excesivos, injustificados y no autorizados, en su recibo del teléfono celular. Eso le ha pasado durante los meses de julio y agosto.

Es importante que le ponga atención a este caso, por si usted está viviendo o en algún momento vive algo parecido.

Este cliente de Kölbi-ICE, de quien nos guardamos su identidad, tiene un plan pospago de casi 13 mil colones mensuales.

Fue en julio que comenzaron a llegar los mensajes los cuales se comienzan a cobrar automáticamente si usted no los cancela. (Captura de pantalla)

Todo venía muy bien hasta que en la factura del mes de julio le llegó un cobro de 31 mil colones.

Nos explica este cliente de San José que, para evitar un problema con Kölbi y porque creyó que un par de llamadas a celulares de casi una hora cada una podrían haber subido su monto mensual, además, porque no tenía tiempo para ir a consultar a una agencia, decidió pagar esos 31 mil colones.

Sin embargo, todo se puso más oscuro en el recibo de agosto, porque el cobro fue de 35 mil colones. Ahora sí, el cliente ya entendió que algo estaba muy mal, sobre todo porque se cuidó de no hacer llamadas tradicionales a celulares, todas las llamadas las hizo vía WhatsApp.

El pasado viernes 23 de setiembre, este josefino se fue a la agencia de Kölbi-ICE que queda en el centro comercial Plaza América en Hatillo 4 en San José, ahí lo atendió de muy buena manera y ayudándole mucho, Karol Carrillo.

¿Cuáles vehículos pueden ir a revisión técnica esta semana?

Al poco tiempo de hacer la revisión en el sistema, la muchacha le dijo: “Aquí está, a usted se le subió la factura porque diariamente le están llegando mensajes de www.vamosporpremios.com”.

www.vamosporpremos.com sí existe, pero no tiene ningún número de contacto, no se dice de quién, no hay nada de información. (Captura de pantalla)

“Lo que le dije a la muchacha fue que era imposible que esa gente de www.vamosporpremios.com pudiese comenzar a cobrar algo porque jamás autoricé ningún tipo de cobro de ellos.

“También le dije que para evitar que en algún momento por un error activar alguna de las promociones que me llegan vía mensaje de texto (SMS) al celular, la decisión que tomé fue jamás abrirlo, ni volverlos a ver”, comenta el cliente.

Fue ahí donde la muchacha de Kölbi le respondió: “Ahí está, ese es su error. Usted tiene que abrir y ver esos mensajes para que les de cancelar, porque si no le da cancelar entonces se comienza el cobro”.

“¿Usted me está diciendo que sin mi autorización y sin haber abierto un mensaje de texto SMS hay una empresa que puede comenzar a hacerme cobros automáticamente y eso lo permite Kölbi?”, le preguntó el cliente. “Así están las cosas. Si usted no desactiva, el cobro comienza automáticamente”, aclaró ella.

El cliente pidió inmediatamente que le cancelaran todo cobro de esa y todas las empresas que estén mandando mensajes con cobros automáticos.

La muchacha del Kölbi hizo el rebajo y la factura de agosto de 35 mil colones bajó a 17 mil colones porque aseguró ella que había también un cobro de 3 mil colones y resto del propio Kölbi-ICE de una aplicación de música que jamás se autorizó a rebajar, pero como ya se había metido en la factura, ya era imposible no cobrarlo.

Sobre los 31 mil colones del mes de julio, la muchacha dijo: “Ya usted pagó, ya con eso no se puede hacer nada, ya lo pagado no se puede devolver”.

Este es el recibo de julio del cliente en el cual se identifica claramente los cobros no autorizados. (Captura de pantalla)

A partir de ahí el cliente inició un trámite para que Kölbi-ICE le quite el cobro de la música del mes de agosto, que fue la primera vez que lo cobró y este lunes 26 de setiembre hizo otro reclamo para que le devuelvan todo lo que pagó de más con el recibo de julio de 31 mil colones.

En total, Kölbi-ICE permitió que en julio se cobraran 18 mil colones y en agosto 22 mil colones de más. Si el cliente no va a reclamar en agosto, le habría pasado lo mismo que en julio.

En julio hubo dos cobros no autorizados por el cliente, uno de 9.144 colones que dice “PROMO SMS CONTENIDO MAYO 2022″ y otro por 8.834 colones de “PORTAL EN LÍNEA K” que es propiedad del propio Kölbi-ICE.

Mal hecho

Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, que protege los derechos de los consumidores y los usuarios de servicios públicos, nos confirmó que no es la primera vez que escucha sobre esos cobros.

Video ¿Quiere casa propia? ¡Ojo con una estafa!

“Son cobros ilegales, Kölbi-ICE está aplicando una figura que se llama el ‘positivo silencioso’ eso significa que, si usted ni siquiera responde, para ellos eso es que usted está aceptando y eso es ilegal.

Ponga atención a los mensajes de texto SMS que le llegan porque pueden aumentarle su factura telefónica. (Mayela López)

“Todo cobro tiene que ser aprobado por el cliente, Kölbi-ICE no puede comenzar a cobrar nada si no tiene una autorización expresa y clara del cliente de que sí quiere tal o cual servicio. Ellos (Kölbi-ICE) tienen que devolver todo el dinero cobrado de más porque, además, hay otro problema, la amenaza de que si usted no paga le cortan el servicio y hay muchas personas que viven del celular, eso no puede ser”, explica don Erick.

La Dirección de Apoyo al Consumidor del ministerio de Economía, no ve estos temas de cobros indebidos. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) debe esperar los 10 días que tiene Kölbi-ICE para responder las quejas y después de las respuestas, si el cliente no queda satisfecho, pues sí podría ir a SUTEL para que analicen si es competencia de ellos el tema.

Nos comunicamos con Kölbi-ICE y les contamos todo el tema, sin embargo, a esta hora no recibimos ninguna explicación de los cobros ni de quiénes son los dueños de www.vamosporpremios.com