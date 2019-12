“El 85,7% de la población come granos básicos (arroz y frijoles) todos los días y el 45,5% mantiene el mismo hábito con los huevos. El 16.,1% de la población dijo comer no comer carne de cerdo y el 17,7% no consume pescado. El 56,8% no come mariscos y el 38,7% toma leche todos los días”, explicó Madrigal.