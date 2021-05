En tratamientos de belleza hay un mandamiento para Costa Rica, dudarás de todo. El tico no duda. Le prometen seis tratamientos a dos colones y eso no le motiva duda, le dicen que el procedimiento será con anestesia local y no duda, le dicen que la operación será sin anestesiólogo y no duda, le dicen que la operación será en el consultorio que tiene el doctor en un centro comercial y no duda. Entonces esos doctores piratas han encontrado un ejército de personas que sin importarle nada se entregan en sus manos… demasiada ingenuidad.