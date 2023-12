La exdiputada Marcelle Taylor falleció este jueves, a los 90 años de edad. Doriam Díaz. (Doriam Díaz)

La exdiputada limonense Marcelle Taylor Brown falleció este jueves 14 de diciembre a los 90 años por complicaciones en su salud.

La exlegisladora llegó a la Asamblea Legislativa para el período 1986-1990. El 23 de agosto pasado, Taylor, quien era educadora y promotora cultural, fue declarada Ciudadana de Honor en la Asamblea Legislativa.

“La amplia experiencia de Marcelle Taylor Brown en temas educativos, como sus amplios aportes a la educación limonense, sus esfuerzos para resolver problemas comunales y su trayectoria política la hacen merecedora una Ciudadanía de Honor”, explicó el documento que justificó la declaratoria.

Ese día, la exlegisladora pidió al Gobierno que se volviera a ver a la provincia caribeña.

Taylor fue diputada en el período 1986-1990. Archivo.

“Es fundamental que vuelvan los ojos hacia Limón con leyes que promuevan una mejor convivencia para los limonenses. Nos encontramos en una situación difícil en el ámbito laboral, con familias que se han visto en la calle con sus hijos. Literalmente, no estamos inventando que hoy si almuerzan es porque no han desayunado y no hay nada más que hacer, que han tenido que retirar a sus hijos de las instituciones educativas.

“Por eso, ruego a Dios y luego a las distinguidas señoras y señores diputados de esta Asamblea Legislativa y al Gobierno de Costa Rica y los gobiernos siguientes que vuelvan sus ojos hacia mi Limón con proyectos que lleguen a reactivar la economía y traer esa calidad”, afirmó.