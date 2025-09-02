La Junta de Protección Social saca una nueva raspa con la cual podría ganar millones de colones

La JPS sacó una nueva raspa, con la cual los jugadores pueden tener la oportunidad de obtener premios. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La Junta de Protección Social (JPS) lanzó una nueva raspa, con la que los usuarios podrán ganar muy buenos premios.

Se trata del juego de lotería instantánea llamado “Surfeando Millones”.

Para ganar premios, debe raspar el área del juego, ya sea con una moneda o las llaves de la casa. Si le sale el mismo símbolo tres veces, significa que obtuvo el premio que aparece en el boleto.

Sin embargo, si se quedó sin premio, no se preocupe, pues tendrá la oportunidad de participar en los concursos del programa Rueda de la Fortuna, para ver si gana con la famosa rueda.

La JPS sacó una nueva raspa llamada "Surfeando Millones", con la cual los jugadores pueden obtener premios. (JPS/JPS)

La JPS indicó que este juego tiene una emisión de un millón de boletos disponibles, así que aproveche y compre para ver si resulta millonario. Cada boleto tiene un costo de ¢500.

LEA MÁS: PriceSmart anuncia que hará cobro extra a sus clientes en estos casos

De esta forma se reparten los premios:

175.000 premios de ¢500

108.000 premios de ¢1.000

30.000 premios de ¢2.000

200 premios de ¢10.000

20 premios de ¢50.000

15 premios de ¢100.000

4 premios de ¢1.000.000

3 premios de ¢2.000.000

1 premio de ¢20.000.000

10 premios con la palabra “RASPA”

LEA MÁS: (Video) Diputada habló con el corazón en la mano y dijo algo desgarrador sobre su prima cruelmente asesinada