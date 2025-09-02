La Junta de Protección Social saca una nueva raspa con la cual podría ganar millones de colones

La Junta de Protección Social (JPS) lanzó una nueva raspa, con la que los usuarios podrán ganar muy buenos premios.
Se trata del juego de lotería instantánea llamado “Surfeando Millones”.
Para ganar premios, debe raspar el área del juego, ya sea con una moneda o las llaves de la casa. Si le sale el mismo símbolo tres veces, significa que obtuvo el premio que aparece en el boleto.
Sin embargo, si se quedó sin premio, no se preocupe, pues tendrá la oportunidad de participar en los concursos del programa Rueda de la Fortuna, para ver si gana con la famosa rueda.
La JPS indicó que este juego tiene una emisión de un millón de boletos disponibles, así que aproveche y compre para ver si resulta millonario. Cada boleto tiene un costo de ¢500.
De esta forma se reparten los premios:
- 175.000 premios de ¢500
- 108.000 premios de ¢1.000
- 30.000 premios de ¢2.000
- 200 premios de ¢10.000
- 20 premios de ¢50.000
- 15 premios de ¢100.000
- 4 premios de ¢1.000.000
- 3 premios de ¢2.000.000
- 1 premio de ¢20.000.000
- 10 premios con la palabra “RASPA”
