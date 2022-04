La maña de piratear programas para la compu o abrir links desconocidos expone a ciberataques

En Costa Rica es muy común que todo mundo conozca a un compa que sabe instalar programas como el Office (Word, Excell, Power Point) en la compu sin pagar la licencia, a alguno que dé bolados sobre cómo descargar música, películas y otro que pase links para ver un partido de fútbol cuando no se tiene la cablera que lo trasmite.

Pero, ¿sabe usted los riesgos de hacer eso?

José Adalid Medrano, abogado especialista en delitos informáticos, datos personales y ciberseguridad, dice que el tener un programa pirata en su computadora, celular o tableta, le abre una puerta a los ‘hackers’ para que le roben información.

El país está bajo un ciberataque de un grupo criminal ruso llamado Conti. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

El ciberataque que está sufriendo el país por parte de un grupo criminal ruso llamado Conti tiene a muchos con el pelo parado por la facilidad con la que estos delincuentes han hackeado los sistemas del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Meteorológico Nacional, Racsa y ahora también a la Caja.

Sin embargo, esta situación que las autoridades luchan por resolver y que está generando grandes pérdidas en las aduanas, por ejemplo, debido a que tiene paralizadas las exportaciones e importaciones, debe hacer que la gente ponga las barbas en remojo porque en un hecho más común de lo que se cree.

[ Ministra de la Presidencia sobre hackeo: “No estamos dispuestos al pago de una recompensa” ]

“Todos los días, los costarricenses viven situaciones similares a las que se están dando ahorita en Hacienda, claro, en una dimensión diferente, es por eso que hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir links extraños que nos envían, además, se debe evitar descargar programas sin licencias y estar actualizándolos constantemente”, recomendó José Adalid.

“Los hackers siempre usan engaños en los contenidos que están más a la moda, porque es la forma más fácil de llegarle a la gente. El descargar cualquier programa sin licencia como Word y Excel, o bajar canciones y películas sin pagar, definitivamente le abre una puerta a los delincuentes porque es muy probable que escondan programas maliciosos o virus, como se conocen comúnmente”, agregó.

Es importante que la gente evite abrir links sospechosos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Saben esperar

El experto en ciberseguridad dice que el instalar en una computadora un programa pirateado no significa que al día siguiente le van a caer los ‘hackers’, podrían pasar meses e incluso años antes de que estos delincuentes hagan su jugada, ya que ellos saben esperar el momento perfecto para atacar.

“El descargar un programa sin licencia podría abrir una puerta trasera para que se de un robo de información en el futuro, hay que recordar de que estos delincuentes se especializan en distintas áreas.

“Para citar un ejemplo, un programa gratuito para realizar cualquier función podría traer consigo un vigilante de contraseñas de un banco específico de interés para el delincuente. El usuario podría usar el programa varias veces sin que pase nada raro, pero en determinado momento podría ingresar por medio de la web a su cuenta bancaria y el programa malicioso podría captar el usuario y la contraseña y esa información podría ser vendida por el hacker a un grupo que se dedica a hacer estafas informáticas”, explicó.

[ Cibercriminales hackean sistemas del Ministerio de Hacienda ]

El abogado dijo que no hay programas 100% seguros para evitar ciberataques, pero sí que hay muchos consejos que las personas pueden seguir para ponerle las cosas más difíciles a los malos.

El comprar programas con licencia y estarlos actualizando es uno, ya que según mencionó José Adalid, los desarrolladores como Microsoft, Adobe o Apple, lanzan contantes actualizaciones de sus productos y en la mayoría de los casos lo que hacen es protegerse contra ataques una vez que se detectó un riesgo, pero si la gente no actualiza sus programas estará cada vez más vulnerable.

Es recomendable tener distintas contraseñas para sus aplicaciones. Foto: Grupo Nación.

Tenga malicia

Otra de las recomendaciones del especialista es que se tenga mucho cuidado cuando le llegan links por medio de correos electrónicos o plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram, entre otros.

“Muchas veces los hackers crean sistemas que envían programas maliciosos a los dispositivos electrónicos para que las personas ingrese a un link o descarguen un archivo que les robará datos sensibles.

“En estos casos hay que ser desconfiado, si me llega un mensaje de una persona que nunca me escribe y me está pidiendo que abra un enlace, eso ya es un motivo para sospechar, es mejor no ingresar. También, si paso mensajeando con un amigo y siempre nos tratamos de mae, en el momento en que me llegue un mensaje muy formal con un link para ingresar también debe hacernos pensar que algo anda mal”, manifestó.

Medrano dijo que no hay que caer en alarmismos, pero sí reforzar las medidas de seguridad que se tiene para evitar robos de informaciones.

Él recomendó que las personas tengan su información más importante respaldada en una segunda fuente de información, como discos duros externos o en la nube.

Además, le recomendó a la gente tener distintas claves para las distintas aplicaciones y siempre que se pueda tener un segundo factor de autenticación para que sean más seguras.