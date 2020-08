“Hago el llamado para que no vayamos a Cartago estos días, que entendamos que la Virgen de Los Ángeles nos ama y que la primera que quiere cuidar de nosotros es ella y que como mamá nos dice, ‘no salga, no se exponga usted ni a los demás'. No vamos hasta donde está María, pero ella viene hacia donde estamos cada uno de nosotros”, agregó el padre Hernández.