La parroquia San Rafael Arcángel regalará un millón de colones, vea cómo participar

Le gustaría ganarse un millón de colones con solo invertir dos mil colones, pues un afortunado tendrá ese privilegio gracias a la parroquia San Rafael Arcángel, en San Rafael Arriba de Desamparados.

Hace unas semanas el párroco de esa comunidad, Oldemar Ruiz, anunció que están organizando un bingo, que se llevará a cabo el sábado 27 de julio, a las 2 de la tarde, en el salón parroquial.

El templo necesita varias reparaciones y la plata que se recaude en el bingo servirá para eso. Foto: Facebook. (Facebook Parroquia San Rafael Arcángel)

Los cartones del bingo ya fueron repartidos entre los coordinadores de todos los grupos pastorales de la parroquia, así que los integrantes de dichos grupos los andan vendiendo.

Los tres premios principales están buenísimos; el primero es el del millón de colones, el segundo es de quinientos mil colones, y el tercero es de doscientos cincuenta mil colones. Pero, habrá unos 20 premios más, entre ellos, canastas de productos, electrodomésticos y regalos.

LEA MÁS: Obispo critica la fertilización in vitro y diputada que busca ser mamá con ese método le responde

El bingo tendrá una gran ventaja y es que no es necesario que los participantes asistan a la actividad. El juego completo será trasmitido por la página de Facebook de la Parroquia San Rafael Arcángel y, además, si un cartón resulta ganador, no importa que el dueño no esté presente, el regalo se le guardará y luego podrá ir a retirarlo a la oficina parroquial eso sí, debe llevar el cartón.

Cada cartón tiene un valor de dos mil colones. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Ahora bien, quienes sí quieran ir a disfrutar presencialmente, de la actividad la pasarán muy bien y hasta tendrán la oportunidad de comer bien rico, porque ese día la fonda de la parroquia tendrá olla de carne, sopa de mondongo, arroz con pollo, casados, plátanos maduros, tamales y otras cosas.

LEA MÁS: Tico puso una pulpería en Estados Unidos y es todo un éxito

¿En qué se invertirán las ganancias?

Según ha dicho el padre Oldemar, el dinero que se recaude será usado para hacer reparaciones en el templo parroquial.

El párroco comentó que tiene un proyecto en el templo sobre varias tareas; una de ellas, es hacer unos trabajos en la instalación eléctrica, y hacer readecuaciones en algunas partes. También hay que pintar varias partes del templo, no todas, pero sí hay unas que necesitan una manita de pintura.

Algunas de las imágenes de la parroquia necesitan reparaciones y salen caras. Foto: Facebook. (Facebook Parroquia San Rafael Arcángel)

El sacerdote también ha decidido tomarse muy en serio el tema de la conservación de las imágenes, ya que algunas de ellas son reliquias. Para hacer estos mantenimientos de forma adecuada se necesita la mano de un profesional y eso requiere de bastante dinero.

Ahorita le toca el turno a la imagen del Corazón de Jesús, también está la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes y otras más.

Otro tema en el que hay que invertir es el de la iluminación porque hay que hacer varios arreglos.

Si usted quiere echarle el hombro a la parroquia San Rafael Arcángel y participar en el bingo, puede llamar a la oficina parroquial al teléfono 2219-7542 y comprar los cartones que desee. También puede escribir al WhatsApp 8498-8325. El pago de los cartones se puede hacer por medio de SINPE. Además, después de todas las misas se están vendiendo cartones.