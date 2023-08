La pregunta sobre parques nacionales que evitó que joven se ganara ¢3.5 millones

Esaú se retiró de ¿Quién quiere ser millonario? porque no sabía una respuesta sobre parques nacionales. Foto: Captura de pantalla. (Teletica)

Esaú Hernández Ramírez estuvo a punto de llegar a la segunda zona segura de ¿Quién Quiere ser Millonario? este martes y amarrar así ¢3.5 millones, pero una pregunta sobre parques nacional lo frenó.

El joven, de apenas 19 años, demostró tener un gran conocimiento sobre diversos temas y logró contestar nueve preguntas, al final se llevó para la casa ¢2.5 millones.

El muchacho demostró tener una personalidad muy agradable y conectó muy bien con el público. Todo iba bien hasta que llegó la pregunta fatal: “De los siguientes Parques Nacionales, ¿cuál es el más pequeño según su área terrestre?”.

Las respuestas eran: “A: Manuel Antonio; B: Tortuguero, C: Corcovado, D: Isla del Coco”.

La pregunta que hizo que un joven no se ganara 3.5 millones de colones

Esaúl no tenía idea de la respuesta y ya no tenía comodines, así que, con el dolor de su alma, se retiró para no perder lo que ya había ganado.

La respuesta correcta era A: Manuel Antonio.

El talentoso muchacho está recién graduado de secundaria y ganó una beca para estudiar ciberseguridad en Orlando, Florida. Partirá en los próximos días, por lo que el dinero que ganó le será de gran ayuda para cumplir ese sueño de ser un gran profesional.