La primera candidata a diputada del PUSC por San José era ficha de Otto Guevara en el Movimiento Libertario

Este domigo 31 de agosto el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) realiza su Asamblea Nacional para ratificar los candidatos a diputados para las próximas elecciones presidenciales en febrero del 2026.

Abril Gordienko, abogada, fue candidata a vicepresidenta del país con Otto Guevera en el 2014. (Melissa Fernández)

Por la provincia de San José el primer lugar llama demasiado la atención porque es la abogada Abril Gordienko, quien fue ficha en el 2014 de Otto Guevara en el Movimiento Libertario. En aquel momento Gordienko fue candidata a la vicepresidencia del país con Otto como candidato presidencial.

En el segundo lugar por San José se ratificó a Jeffry Montoya y tercer lugar a Natalia Rudin. Montoya fue alcalde de Pérez Zeledón durante 8 años (2016-2020 y 20200-2024).

Juan Carlos Hidalgo es el candidato presidencial del PUSC para las próximas presidenciales. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La ratificación de candidaturas se está realizando en el Colegio Monterrey de San Pedro y cuenta con la presencia de 51 asambleístas nacionales y 43 generales.

Candidatos presidenciales por San José:

Primer lugar: Abril Gordienko López

Con 51 asambleístas nacionales y 43 generales, se ratificaron los candidatos a diputados por San José. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Segundo lugar: Jeffry Montoya Rodríguez

Tercer lugar: Natalia Rudín Castro

Cuarto lugar: Freddy Ramos Corea