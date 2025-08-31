La primera candidata a diputada del PUSC por San José era ficha de Otto Guevara en el Movimiento Libertario

Este domigo 31 de agosto el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) realiza su Asamblea Nacional para ratificar los candidatos a diputados para las próximas elecciones presidenciales en febrero del 2026.
Por la provincia de San José el primer lugar llama demasiado la atención porque es la abogada Abril Gordienko, quien fue ficha en el 2014 de Otto Guevara en el Movimiento Libertario. En aquel momento Gordienko fue candidata a la vicepresidencia del país con Otto como candidato presidencial.
En el segundo lugar por San José se ratificó a Jeffry Montoya y tercer lugar a Natalia Rudin. Montoya fue alcalde de Pérez Zeledón durante 8 años (2016-2020 y 20200-2024).
La ratificación de candidaturas se está realizando en el Colegio Monterrey de San Pedro y cuenta con la presencia de 51 asambleístas nacionales y 43 generales.
Candidatos presidenciales por San José:
Primer lugar: Abril Gordienko López
Segundo lugar: Jeffry Montoya Rodríguez
Tercer lugar: Natalia Rudín Castro
Cuarto lugar: Freddy Ramos Corea