Candidato que no pegó en las elecciones pasadas, vuelve a intentar ser presidente

Claudio Alpízar fue ratificado este sábado como candidato presidencial

Por Ingrid Hidalgo
Claudio Alpízar es candidato a la presidencia con el Partido Esperanza Nacional.
Claudio Alpízar es candidato a la presidencia con el Partido Esperanza Nacional. (Partido Esperanza Nacional/Partido Esperanza Nacional)

El politólogo y analista, Claudio Alpízar, buscará la presidencia como candidato del Partido Esperanza Nacional.

Alpízar no es una persona extraña en la política, pues él intentó quedar como candidato de un partido político en el pasado; sin embargo, nunca tuvo éxito.

A pesar de eso, él no se rindió y lo volvió a intentar este año hasta que logró quedar como candidato presidencial.

Este sábado 30 de agosto se realizó la Asamblea Nacional del Partido Esperanza Nacional, donde se ratificó la candidatura de Alpízar a la presidencia.

La fórmula presidencial de esta agrupación quedó de la siguiente manera:

  • Claudio Alpízar, candidato a presidencia
  • Andrés Castillo (médico internista y expresidente del Colegio de Médicos), candidato a vicepresidente
  • Nora González (politóloga, abogada y máster en derechos humanos), candidata a vicepresidenta
Este sábado 30 de agosto el Partido Esperanza Nacional realizó su Asamblea Nacional para ratificar la candidatura de Claudio Alpízar.
Este sábado 30 de agosto el Partido Esperanza Nacional realizó su Asamblea Nacional para ratificar la candidatura de Claudio Alpízar. (Partido Esperanza Nacional/Partido Esperanza Nacional)

El partido anunció que este sábado también se elegirán a los candidatos a diputaciones en la asamblea.

Esta es la primera vez que el Partido Esperanza Nacional participará en los comicios presidenciales.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

