Premio mayor de la Lotería de este domingo tendrá un monto tan sabroso que lo vuelve irresistible

El premio mayor de la Lotería tendrá un alto monto por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense

Por Ingrid Hidalgo
Imagen de tómbola de sorteo de lotería
El domingo 31 de agosto se realizará un sorteo extraordinario de la Lotería por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El sorteo de la Lotería de este domingo 31 de agosto va a estar buenísimo, pues la Junta de Protección Social (JPS) anunció que será extraordinario, es decir, el premio mayor tendrá un alto monto, por motivo del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

La JPS indicó que el premio mayor estará en ¢320 millones en 2 emisiones, es decir, ¢640 millones en total. Mientras que el segundo estará en ¢92 millones y el tercero en ¢40 millones.

También se anunciarán el cuarto y quinto premio, los cuales estarán en ¢10 millones y ¢6 millones, respectivamente.

Así que aproveche a comprar su número de la suerte con los chanceros o en la plataforma en línea de la JPS. La fracción tiene un valor de ¢1.500 y el entero ¢15.000.

Recuerde que el sorteo se realizará este domingo a las 7:30 p. m.

El premio mayor de la Lotería de este domingo 31 de agosto estará en ¢640 millones en total. (JPS/JPS)

Este domingo también se jugará el sorteo del acumulado, el cual se realizará después de la lotería. El acumulado está en ¢125 millones en 2 emisiones.

Para el sorteo del acumulado hay 58 bolitas con premios extra y una con la palabra “ACUMULADO”.

El viernes 29 de agosto se jugó el sorteo de los Chances. Estos fueron los números ganadores:

  • Premio mayor: 21, serie 100
  • Segundo premio: 72, serie 174
  • Tercer premio: 24, serie 925

El premio mayor estaba en ¢120 millones por emisión, es decir, ¢240 millones en total, el segundo en ¢37 millones y el tercero en ¢9 millones.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

