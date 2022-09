La pulsean para que exista bono de vivienda para hombres y mujeres jóvenes sin núcleo familiar

En la Asamblea Legislativa ya hay un proyecto de Ley para que hombres y mujeres jóvenes que no tienen núcleo familiar y para que aquellos que tienen un salario un poquitico superior a los 450 mil colones, puedan recibir bono de la vivienda.

El diputado Francisco Nicolás, de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la cual está impulsando este tipo de bono, lo ve como una oportunidad para que esas personas que actualmente no son candidatos a un préstamo puedan comprarse una casa.

El proyecto de Ley es para que jóvenes sin núcleo familiar puedan tener derecho al bono de la vivienda.

“Lo que se busca es ampliar los beneficiarios de bonos de vivienda. Actualmente existe un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a un bono, principalmente personas jóvenes o solteras, o familias que reciben salario de poco más de 450.000 colones y que no son sujetos a un crédito para la compra de una vivienda”.

¿Casa con bono de vivienda y de una vez con espacio y dinero para comenzar a trabajar?

“Según el INEC, el déficit habitacional del país es de 169.000 viviendas, afectando de manera directa a los jóvenes, sólo en el sector joven el 67% no tiene casa propia. Esta propuesta no sólo le dará la oportunidad de alcanzar un sueño a ellos y a muchas familias que hoy no son sujetas a un crédito, sino que también reactivará la economía, generando más empleos”, explica Nicolás.