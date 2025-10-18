La radio de Costa Rica llora a Tony Cano, uno de sus locutores más emblemáticos

Muere conocido locutor Tony Cano. (Facebook Tony Cano/Facebook Tony Cano)

El locutor Antonio Cano, conocido por cariño como Tony Cano, falleció en Estados Unidos, lugar donde vivía, y donde fue contratado por la prestigiosa empresa de comunicación Voz de América, en la que desarrolló muchos años su carrera profesional.

A Antonio Cano, también se le recuerda por sus pasos en la radio nacional, como lo fue en Monumental en las épocas de los 80, cuando dicha emisora, tenía sus instalaciones en el sector de la avenida Central, en el puro corazón de San José.

La información sobre su muerte fue confirmada por el locutor de Columbia Mario Méndez por medio de sus redes sociales.

“La familia Cano Mora desea expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, solidaridad y acompañamiento recibidas ante el sensible fallecimiento de nuestro querido Tony Cano Mora, locutor en Voz de América, Washington (EE. UU.).

Su recuerdo permanecerá siempre vivo en nuestros corazones.

Agradecemos profundamente a quienes, con sus palabras, gestos y presencia, nos han brindado consuelo en este momento tan difícil.

Sus honras fúnebres se realizarán en Washington D.C.“, informó su familia en redes sociales.

Mucha paz a sus restos y fortaleza para todos sus seres queridos tras la partida de Tony.