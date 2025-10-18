Saprissa sufre la muerte de una de sus seguidoras más leales y conocidas

Maria Diaz, aficionada fiel del Saprissa, falleció. (Facebook El Podcast de la Hinchada/Facebook El Podcast de la Hinchada)

La abuelita de la Ultra del Deportivo Saprissa, María Díaz Díaz, falleció, y con ella se apaga la luz de una de las seguidoras más leales del cuadro tibaseño.

Su pasión y amor por el conjunto saprissista será siempre recordado por los morados, quienes no dudan que los seguirá alentando desde el cielo.

Saprissa llega al clásico ante Alajuelense tras ganar en San Carlos. (Prensa de Saprissa/Prensa Saprissa.)

Díaz falleció a pocas horas de volver a ver a su querido Saprissa en acción, que este domingo disputa el clásico ante Alajuelense, a las 6 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

Mucha fuerza para todos sus seres queridos, y para los aficionados morados que están de luto por la partida de María Díaz, ya que el cariño y amor por su club, el Deportivo Saprissa quedará en la memoria de todos.