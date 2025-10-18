Saprissa sufre la muerte de una de sus seguidoras más leales y conocidas

La abuelita de la Ultra del Deportivo Saprissa, María Díaz Díaz, falleció, y con ella se apaga la luz de una de las seguidoras más leales del cuadro tibaseño.
Su pasión y amor por el conjunto saprissista será siempre recordado por los morados, quienes no dudan que los seguirá alentando desde el cielo.
Díaz falleció a pocas horas de volver a ver a su querido Saprissa en acción, que este domingo disputa el clásico ante Alajuelense, a las 6 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto.
Mucha fuerza para todos sus seres queridos, y para los aficionados morados que están de luto por la partida de María Díaz, ya que el cariño y amor por su club, el Deportivo Saprissa quedará en la memoria de todos.