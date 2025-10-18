Deportes

Todavía resuena: streamers internacionales quedan boquiabiertos con golazo de Mariano Torres

El golazo de Mariano Torres en San Carlos trasciende fronteras y capta la atención de streamers internacionales

Por Eduardo Rodríguez
Mariano Torres hizo un golazo en San Carlos
Mariano Torres hizo un golazo en San Carlos. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Saprissa y su afición siguen sacando pecho, y tienen con qué hacerlo, gracias a la obra de arte que realizó el capitán morado, Mariano Torres, en el estadio Carlos Ugalde el pasado miércoles en la victoria de 2-0 para los tibaseños ante San Carlos.

DjMariio quedó impresionado con el gol de Mariano Torres en San Carlos. (Instagram)

Uno de los youtubers y streamers más conocidos de España, por su relación a videojuegos de fútbol, y contenido relacionado a este deporte, es DjMariio, que cuenta con casi 10 millones de suscriptores en dicha red social. Él reaccionó al tanto, asegurando que fue un golazo, y es parte de un video subido por Saprissa mostrando diversas reacciones a la anotación del jugador argentino.

“Pero ese tremendo gol, pero Mariano, pero ese gol de Mariano me lo tienen que explicar”, comentó Mario sobre el tanto de Torres.

Otro popular streamer que reacionó a dicha anotación, fue Lautaro del Campo, mejor conocido como La Cobra.

La Cobra
La Cobra aseguró en un stream que lo de Mariano Torres en San Carlos fue un golazo. (Instagram/Instagram)

El argentino con más de un millón de seguidores en la plataforma de stream, Kick, le mandaron el gol en un directo y no dudo en verlo junto a todos sus seguidores.

“Este golazo a verlo, que golazo amigos”, acotó el sudamericano sobre la anotación del saprissista.

