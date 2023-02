La sopa de queso marca el inicio de la Cuaresma en Nicaragua, ¿la ha probado?

En Nicaragua hay dos cosas que marcan el inicio de la Cuaresma: el Miércoles de Ceniza y preparar una deliciosa sopa de queso.

Seguro se deben preguntar en qué consiste la sopa de queso, pues hoy dos nicaragüenses amante a la cocina nos cuentan que es este tradicional plato nicaragüense que se elabora cada año cuando llega el Mércoles de ceniza.

Sopa de queso plato tradicional nicaragüense para los Miércoles de Ceniza (Cortesía)

La nicaragüense Claudia Perez tiene 4 años de vivir en Costa Rica y señala que un año después de haber llegado al país, anhelaba comer una sopa de queso y vio lo difícil que era conseguirla, por lo que tomó la decisión de crear una página en Facebook y ofrecer este delicioso platillo.

“Hace tres años empecé haciendo platillos nicaragüenses entre ellos los nacatamales, el baho, platillos que toquen en el año como es la sopa de queso, el almíbar y han tenido una buena aceptación, pensé que no iba a ser así, pensé que a los a los costarricenses no les iba a agradar ciertos platos, pero déjame decirte que la sopa de queso sí tuvo muy buena aceptación”, refirió la nicaraguense.

Pérez señala que conforme han pasado los años los encargos de sopa de queso ha ido incrementando, inicialmente fueron 20 y para este Miércoles de Ceniza tiene que entregar 50 tazas que fueron apartadas en su mayoría por clientes ticos.

Marisol Pérez prepara una deliciosa sopa de queso, tiene que probarla.

“Cada año yo hago entre 20 a 25 tazas solo encargadas, las entregó a domicilio, para hoy tengo 50 tacitas encargadas”, dijo la nicaragüense, quien comentó además que “en una ocasión, una muchacha tica me dijo qué qué rica está la sopa, y que ellos nunca la habían probado, que que chiva que con solo cebolla, chile, que serían las verduras que lleva y el queso dé ese sabor tan rico”, recordó Marisol.

Ingredientes de la sopa de queso

Para poder preparar este delicioso platillo solo debe contar con los siguientes ingredientes:

Masa de maíz, queso, tomate, cebolla, chiltoma, (chile dulce), hierbabuena, naranja agria, ajo, únicamente la clara de huevo, agua, achiote y sal al gusto, esto para la sustancia de la sopa.

Para la elaboración de la tortas que lleva la sopa debe alistar: masa de maíz, queso rallado, achiote también se le pone a la masa para que agarre colorcito, clara de huevo y un punto de sal al gusto, luego se le da forma de tortas o rosquillas (bizcochos), se fríen en aceite y las agrega a la sopa.

La sopa de queso es una verdadera delicia, tiene que probarla.

La cocinera nicaragüense señala que al principio alguno de los ingredientes que se necesitan para hacer esta sopa costaba encontrarlos en Costa Rica y tenía que mandar a traerlos a Nicaragua para poder darle el sabor original, porque al intentar reemplazar la masa de maíz, por la que viene empacada le cambiaba el sabor.

“Algunos ingredientes eran difíciles de encontrar, en su momento tuve que contactar a alguien para que me trajera de Nicaragua ciertas cosas, la naranja agria cuando empecé se me complicaba encontrarla, pero ya con el tiempo he encontrado lugares donde la consigo”.

Preparación

Para preparar la sopa de queso primero debe poner a hervir agua en una olla con cebolla, chile dulce, tomate, ajo y cuando ya hirvió se le agrega la masa de maíz, la cual debe estar liquida, para ello debe de agregar la masa con agua en una taza aparte hasta que quede algo líquida y echarla en la olla hirviendo.

Luego deben agregar el achiote para darle color a la sopa, sal, hierbabuena y naranja agria al gusto, después debe de agregarle la clara del huevo batida sobre la sopa para que esta logre cocerse bien.

En el caso de las tortas que lleva la sopa, el procedimiento es similar, debe de preparar la masa de maíz, agregarle queso rallado, clara de huevo, sal y achiote, luego amasarla para preparar las tortas o los bizcochos, después de esto se debe freír en aceite.

Todos los ingredientes se consiguen en Costa Rica.

Tanto la sopa y las tortas se sirven en una taza y listo para disfrutar de este platillo, hay personas que le agregan crema y mantequilla, pero eso queda al gusto de cada persona.

Mándese y la prueba — Si usted quiere probar esta deliciosa sopa elaborada por manos nicaragüenses puede hacer sus encargos a través de la página en Facebook, “Sabores de mi tierra” o al número en whatsapp 6046 6212 con Marisol Pérez.

Origen de la sopa de queso

Este platillo da inicio al tiempo de Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza y para conmemorar esta importante fecha religiosa, por lo que la tradición de los católicos nicaragüenses es degustar de una deliciosa sopa de queso, para cumplir con la penitencia de abstenerse de comer carne ese día.