La Teja y Ópticas Münkel le dieron un regalazo a vecino de Heredia

Don Abel Jiménez es una fiel seguidor de La Teja. Cortesía

Abel Jiménez Ordóñez activó nuestro código ganador este lunes 3 de junio y por eso se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (más de 106 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Este vecino de Mercedes Sur de Heredia nos comentó que estaba satisfecho por haber sido tocado por la suerte y por eso nos reveló lo que tiene pensado hacer con el premio.

“Este premio me cayó al pelo, como dicen popularmente, y lo voy a usar para hacerme unos lentes porque hace más de dos años que no me los hago y la verdad los necesito para refrescar la vista y leer”, detalló.

Para este señor, de 68 años, el premio es de gran ayuda, porque le permite destinar su platica en otras necesidades. Además, nos dijo que lo veía como un regalo de cumpleaños, ya que estuvo de manteles largos el pasado 26 de mayo.

Jiménez nos confesó que todos los días compra el periódico en una panadería cerca de su casa, pero además de eso la activa siempre.

“Hace más de cinco años que voy a comprar La Teja, y todos los días la activo con la fe de ganar. Esta última vez fui a hacer un mandado al minisúper MT, en mi pueblo, y esa suerte, me la dio mi amigo don Julio”, comentó.

Una de las cosas que más le gustan a este fiel lector son los deportes, ya que es aficionado de la Liga, pero confesó que siempre lee todo el periódico.

Este suertudo reside en Heredia, es pensionado y comentó que lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es caminar, hacer mandados y ayudar en la casa.