“Yo vendo denarios, llaveros, candelas, pulseras desde hace cinco años y antes de la pandemia me encargaban entre 50 y 70 recuerditos para una sola primera comunión porque las familias hacían almuerzos a los que invitaban mucha gente, pero ahora ya eso se redujo, ahora me piden entre doce y quince, nada mas. Yo hago lo que me encargan contra pedido para que no se me queden productos acumulados, esas cositas las hago a mano”, contó.