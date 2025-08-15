Este jueves 14 de agosto, la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, se presentó ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en la que aseguró que “Costa Rica hoy está atemorizada”.

Laura Chinchilla: “Costa Rica hoy está atemorizada”. (Jose Cordero/José Cordero)

Su frase tiene que ver con el tema de seguridad. La comisión realiza un análisis sobre la realidad del narcotráfico en el país, que hoy día contamina la vida de muchas personas y le arrebata la vida a otro tanto de ticos.

LEA MÁS: Laura Chinchilla: “Hacer cárceles es peor que hacer botaderos de basura”

“No se trata solamente de la violencia, de los homicidios, que es el crimen más grave que sucede en cualquier sociedad. Costa Rica hoy está atemorizada. Costa Rica hoy vive en un estado de alarma social permanente.

La diputada, Pilar Cisneros, le tiró a la expresidenta Chinchilla por el tema de Celso Gamboa. (Jose Cordero/José Cordero)

“Mientras que, en el 2010 y el 2013 logramos disminuir ese temor del 49% al 18% de los ciudadanos, en esta ocasión (esta administración, la de Rodrigo Chaves) se elevó entre 2022 y el 2025, según la encuesta CIEP, de un 7% a 44%”, afirmó la expresidenta.

LEA MÁS: ¡Con razón sacar cita con un especialista es casi misión imposible! Contraloría confirma algo terrible

Por supuesto que los diputados de la Comisión le consultaron sobre el extraditable, Celso Gamboa, quien fue viceministro de Seguridad Pública cuando Chinchilla fue presidenta del país (entre 2010 y 2014).

Tenemos que estar preparados porque si se vigila fuerte el Caribe, el crimen organizado se movilizará al Pacífico, aseguró Chinchilla. (Jose Cordero/José Cordero)

“A Celso Gamboa, quien me lo recomienda es el actual ministro de Seguridad, Mario Zamora”, fue la respuesta.

Nunca, dijo, mostró Celso ninguna señal sobre algún tipo de relación con el crimen organizado.

LEA MÁS: Día de la Madre: INEC reveló datos sobre mamás que sorprenden, pero algunos duelen en el alma

Sobre el narcotráfico y su realidad actual, advirtió que cuando se aumenten los controles policiales en el Caribe, el crimen organizado se irá para el Pacífico, por eso hay que tener cuidado y fortalecer la vigilancia con las posibilidades nacionales y lograr alianzas internacionales que logren que esa vigilancia sea más fuerte.