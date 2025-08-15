Nacional

Laura Chinchilla: “Hacer cárceles es peor que hacer botaderos de basura”

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, advirtió que ninguna comunidad quiere una cárcel

Por Eduardo Vega

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se presentó este jueves 14 de agosto ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

14/08/2025, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia de la ex presidente de la república Laura Chinchilla en la comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Laura Chinchilla: “Hacer cárceles es peor que hacer botaderos de basura". (Jose Cordero/José Cordero)

Ante los diputados de esa comisión la exmandataria aseguró que “hacer cárceles es peor que hacer botaderos de basura”, en respuesta a la consulta sobre el anuncio del gobierno de Rodrigo Chaves de la construcción de una megacarcel.

Chinchilla recomendó un profundo análisis con el tema de la construcción de una cárcel porque ninguna comunidad quiere que le pongan una, situación similar a la que sucede con los botaderos de basura.

Ninguna comunidad quiere un botadero de basura al igual que una cárcel, aseguró Chinchilla. (Jorge Castillo)

También tiró duro al actual gobierno de Chaves en el tema de seguridad al asegurar que “la crisis de seguridad de hoy es real y el principal responsable es el actual gobierno de la República”.

Con datos en mano, Chinchilla confirmó que en los últimos 10 años el país pasó de ser uno de los más seguros de América Latina a transformarse en el más violento de Centroamérica y el sétimo más violento de Latinoamérica.

En el tema de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), advirtió: “La DIS la cierran o la cierran”.

19/06/2025, San José, Moravia, asesinato del Coronel Nicaragüense Roberto Samcam.
La seguridad de país cayó tremendamente en los últimos 10 años. (Jose Cordero/José Cordero)

Para inmediatamente reconocer que si no se cierra ya, debe someterse a una gran transformación y se le debe socar la faja con respecto a lo que puede o no puede hacer.

