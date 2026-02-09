Laura Chinchilla denunció algo muy malo que le hicieron y alzó la voz públicamente

La expresidenta Laura Chinchilla denunció públicamente una situación que la está afectando.
Por medio de sus canales oficiales, la exmandataria explicó lo que está ocurriendo, por qué lo considera grave y dejó claro que no piensa quedarse callada ante lo que calificó como un hecho delicado.
“Amigas y amigos, alguien accedió a mi cuenta de X y está realizando publicaciones ajenas a mi voluntad”, escribió.
Chinchilla agregó que desde el domingo reportó el incidente ante la plataforma; sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido respuesta.
“No trabajan con la eficiencia que exigen a los gobiernos. En cuanto recupere el control, les informaré. Gracias”, concluyó en su mensaje.