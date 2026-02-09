Nacional

Laura Chinchilla denunció algo muy malo que le hicieron y alzó la voz públicamente

La exmandataria Laura Chinchilla hizo la denuncia en sus redes sociales

Por Fabiola Montoya Salas
14/08/2025, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia de la ex presidente de la república Laura Chinchilla en la comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Laura Chinchilla aseguró que terceros ingresaron a su cuenta de X sin su autorización. (Jose Cordero/José Cordero)

La expresidenta Laura Chinchilla denunció públicamente una situación que la está afectando.

Por medio de sus canales oficiales, la exmandataria explicó lo que está ocurriendo, por qué lo considera grave y dejó claro que no piensa quedarse callada ante lo que calificó como un hecho delicado.

Laura Chinchilla
Laura Chinchilla contó lo que le sucedió. (Laura Chinchilla /Laura Chinchilla)

“Amigas y amigos, alguien accedió a mi cuenta de X y está realizando publicaciones ajenas a mi voluntad”, escribió.

Chinchilla agregó que desde el domingo reportó el incidente ante la plataforma; sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido respuesta.

“No trabajan con la eficiencia que exigen a los gobiernos. En cuanto recupere el control, les informaré. Gracias”, concluyó en su mensaje.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

