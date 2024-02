Le contamos cómo amaneció la muni de San José después de semejante “terremoto”

Luego del “terremoto” que se dio en la municipalidad de San José, cuando se conoció que el partido Juntos San por José, con el candidato Diego Miranda, destronó al Partido Liberación Nacional de la alcaldía, nos fuimos a dar una vuelta al municipio para ver cómo estaba el ambiente.

Al llegar todo parecía normal, los trabajadores llegaban al edificio para iniciar sus labores y muchos ciudadanos llegaron a hacer trámites.

En la muni de San José hay dos bandos, lo que están dolidos por el resultado de las elecciones y los que están ilusionados. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Intentamos hablar con algunos de los funcionarios que entraban y salían de la alcaldía, pero dijeron que no querían hablar sobre el tema, incluso un policía municipal dijo que prefería no hablar del cambio de alcalde porque no quería tener problemas.

Nos pusimos a caminar un poco por los alrededores de la municipalidad y nos topamos a algunos de los trabajadores operativos, uno de ellos fue Cristian Centeno, quien estaba recogiendo basura.

“Para mí no fue una sorpresa, la verdad sí esperaba el cambio, la gente está cansada de tanto tiempo con Liberación Nacional. Creo que lo que pasó en las elecciones nacionales de presidente y ahora en estas, demuestra que la gente está cansada de lo mismo de siempre y busca un cambio.

“Tengo 15 años de trabajar aquí y no conozco personalmente a Diego Miranda, pero he visto los videos que hace y espero que todo mejore. Mis compañeros y yo nos sentimos ilusionados porque pareciera que las cosas van a cambiar, en cuanto al tema administrativo hay mucho por hacer y Diego dice estar dispuesto, ojalá que todo salga bien”, expresó el trabajador.

Cristian Centeno dice estar ilusionado por el cambio. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Mejores salarios

Mario Valerio es otro de los trabajadores de la muni, él es chofer de camión y nos comentó que estaban esperando este cambio con mucha ilusión.

No nos tomó por sorpresa, mis compañeros y yo lo estuvimos hablando y estábamos fuertes en que se necesitaba un cambio. Necesitamos que hagan aumentos de salario a los trabajadores operativos que somo los que más hemos sufrido, necesitamos eso.

“Nosotros conocemos a Diego, él nos ha dicho que va a hacer bien las cosas y nos va a ayudar. Hoy (lunes) vinimos a trabajar contentos y estamos esperando que asuma el nuevo alcalde; el ambiente de la muni ha estado muy callado, pero los que estamos con Diego estamos contentos”, manifestó.

Mario es vecino del cantón central de San José y como ciudadano dijo que espera que Diego le entre bonito al tema de aceras y caños porque muchos están fatal y las personas corren el riesgo de sufrir accidentes, sobre los adultos mayores y personas ciegas.

Mario Valerio dice que él apoya a Diego y espera que se dé un cambio en los salarios. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Leonidas Gorgona, otro de los trabajadores operativos de la muni, contó que conoce a Diego Vargas porque él los ha acompañado en distintas manifestaciones, por lo que espera que ahora que llegará a la silla del alcalde les eche un empujón con varios temas que necesitan.

Mario es vecino de Hatillo y también le pide a Miranda que ayude a resolver el tema de la basura en las calles porque es necesario hacer un cambio. Él dice que se necesita hacer conciencia en la gente en que deben mantener los lugares públicos limpios por el bien de todos.

Johnny Araya dejará la alcaldía en mayo próximo. Él llegó al ayuntamiento capitalino en 1982 como regidor del Concejo Municipal, puesto que desempeñó hasta 1986. Luego entre 1991 y 1998 fue ejecutivo municipal.

Ha sido alcalde en dos etapas; la primera, entre 1998 y 2013, cuando renunció para aspirar a la presidencia de la República; luego, en la actual gestión 2016-2024.