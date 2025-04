¿Le gusta viajar en avión? Si su respuesta es sí, esta información le interesa

Si usted es de las personas que cada vez que puede se sube a un avión y se va de vacaciones, esta información le interesa.

El diputado Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), confirmó a La Teja que después del 1° de mayo harán un nuevo intento para resellar el proyecto de vuelos baratos.

Diputados intentarán resellar proyecto de vuelos baratos. (Rafael Pacheco)

“Este es un proyecto que tiene rostro humano, que va directo al tema de las pymes, de los emprendedores que quieren moverse por Centroamérica para dar servicios, para colocar sus productos... Al gobierno no le gusta porque es del PLP, así de sencillo. No entendemos cuál es la política que ellos manejan, pero esa es la realidad, no hay otra”, dijo el legislador.

“Nosotros estamos esperando pasar el primero de mayo para retomar la votación de este proyecto, esperando una asistencia importante porque hay 39, 40 votos, pero si estuvieran todos los diputados presentes... La gente está en este momento concentrada en esa votación (del primero de mayo), en esas negociaciones, para luego poder realmente pensar”, agregó.

Presidente Rodrigo Chaves vetó proyecto de vuelos baratos

El proyecto del PLP fue aprobado hace dos meses por los diputados, pero el presidente, Rodrigo Chaves, lo vetó; es decir, lo dejó sin efecto.

Apenas se dio el veto, los legisladores del PLP, dijeron que se encargarían de conseguir los 38 votos que necesitan para el resello.

El presidente Rodrigo Chaves vetó el proyecto de vuelos baratos. (José Cordero)

Los diputados han hecho tres intentos para hacer la votación, pero en las tres ocasiones han terminado echándose para atrás.

En un primer momento, se suponía que el resello se iba a votar el 24 de febrero, pero ese día, por estrategia del PLP, se atrasó el proceso hasta que llegaran las 4 de la tarde y, por reglamento, ya a esa hora no se podía hacer el debate que se tenía previsto, ni la votación.

Luego, en reunión de jefes de fracción se había definido como nueva fecha el 11 de marzo, pero antes de que llegara ese día, en la siguiente reunión de jefes de fracción, se volvió a pasar la fecha para el 18 de marzo.

Esa vez, cuando se estaba empezando el control político, la diputada Pilar Cisneros se enojó porque “le cambiaron el orden para hablar”, y se armó un pleito que se extendió hasta después de las 4 p. m. y otra vez no se pudo empezar el proceso del resello. Desde entonces, no se ha vuelto a hablar del tema en la reunión de jefes de fracción, por lo que no se sabe si siempre harán el resello o si los diputados se rendirán y dejarán que la iniciativa muera.

Luis Diego dice que el gobierno está en contra del proyecto por ser del PLP. (Asamblea Legislativa)

Cisneros, quien está en contra del resello, dice que el reglamento de la Asamblea establece que los legisladores tienen solo un mes para hacer los resellos, por lo que dice que ya no deberían insistir en el asunto.

Por su parte, en la fracción del PLP aseguran que sí tienen chance todavía para hacer el resello y que tienen los 38 votos que necesitan.