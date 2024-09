¿Le gustaría ir a México para el Día de Muertos? ¡Nosotros lo llevamos! Así como lo lee y lo llevamos sin que usted tenga que poner ni un cinco.

Desde este lunes 16 de setiembre arrancamos con una nueva promoción llamada “Los 18 de La Teja”.

¿Le gustaría ir a México para el Día de Muertos? ¡La Teja lo lleva! Con todo pago y con un acompañante. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Es que como el próximo 29 de setiembre cumplimos 18 años, estamos tirando la casa por la ventana, siempre pensando en usted, amigo lector.

El próximo 12 de octubre, a las 7 p. m., haremos un gran fiestón para celeberar nuestra mayoría de edad y entre quienes activaron nuestro código saldrán 50 ganadores que estarán en ese fiestón como invitados especialísimos.

Justo la noche del fiestón vamos a tener otro tremendo regalo y es la rifa de un viaje con todo pago a México para dos personas entre los asistentes a la pachanga.

Le recomendamos que active nuestro código y al mismo tiempo vaya alistando las maletas, porque el viaje a México con todo pago será para que usted y su acompañante disfruten la tremenda experiencia que se vive en tierras aztecas para el Día de Muertos.

¿Cómo activar?

Cuando ingrese a www.lateja.cr a la puritica par de nuestro logo, el cual por estos día de setiembre usa un precioso chonete, está la palabra “Activar código”.

El Dia de Muertos en México es inolvidable, por eso, no deje de activar nuestro código. (MARIA CALLS)

Tiene que darle click a “Activar Código” y eso lo llevará al formulario de activación. Los datos que le vamos a pedir son: número de cédula, nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, código de activación y nacionalidad.

También le haremos una pregunta que es importantísima: ¿cuenta con su pasaporte al día? Ya que los que no lo tengan al día, lamentablemente no podrán participar.

LEA MÁS: Tico en Estados Unidos tiene 40 años de no pasar un 15 de setiembre en Costa Rica

Mucho ojo. Vean que no estamos pidiendo ningún dato sensible. Ni claves de cuentas bancarias, ni otro tipo de datos que usted no tiene que darle a nadie. Por Internet no suelte nunca ningún dato sensible como el PIN de su tarjeta de crédito o débito. Nada de nada. Cuídese mucho de los piratas informáticos.

Solo falta usted

¿Por qué activar nuestro código? Le vamos a hacer la boca agua contándole todo lo que se va a vivir en el fiestón de nuestros 18 años, que será en el Auditorio de Grupo Nación, en Llorente de Tibás.

Lo primero que le vamos a dejar bien claro es que los 50 activadores que se ganan el pase al fiestón tienen derecho a llevar un acompañante.

Tendremos música en vivo para que todos podamos mover el esqueleto. Cuando les decimos todos es que los 50 ganadores y sus acompañantes compartirán con todos los periodistas que hacemos La Teja. Es una fiesta familiar en la cual, por el momento, solo nos faltan ustedes.

Además de la música en vivo habrá una presentación de comediantes porque el objetivo es que la pasemos de lo lindo entre las 7 p. m. y las 12 a. m. Sí, señores, es una fiesta de patada larga.

Como cumplimos 18 años estamos tirando la casa por la ventana. (Archivo)

Amigazos

Como cuando uno cumple años invita a sus amigazos al fiestómetro, nosotros también hicimos lo mismo. Estamos muy contentos porque ya nos confirmaron las bebidas gaseosas, también nos confirmó “Don Ron” y dentro de las primeras confirmaciones una señora muy querida, “Doña Cerveza”.

La gente de los barrios del sur que tanto queremos nos advirtió que no se puede decir que una fiesta es fiesta si no hay carnita asada.

No se preocupen, tendremos carnita asada y los encargados serán unos amigos que son expertos en eso, no les decimos para que la sorpresa sepa más rica.

LEA MÁS: París, Francia, disfruta de la sabrosa comida tica gracias a una costarricense

¿Y el queque? Sí, señores, pensamos en todo. No somos genios, pero es que una fiesta de cumpleaños sin queque como que no, por eso tendremos un sabroso quecote.

En vivo

A la hora que se haga el sorteo del viaje el Día de Muertos a México, habrá una transmisión especial en vivo para que todo sea legal y ante los ojos del mundo.

No se preocupe, en La Teja sabemos cómo hacer fiestas bien sabrosas. La del Día de la Madre pasado estuvo buenísima. (Rafael Pacheco Granados)

Cabe aclarar que el sorteo no es para los acompañantes de los ganadores, ni para la gente de La Teja, ni para los músicos o los amigos patrocinadores que nos acompañen. No. Solo será para los 50 que activaron, que se ganaron su espacio en la fiesta y que guardaron el periódico con el que salieron ganadores.