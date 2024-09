París, Francia, disfruta de la sabrosa comida tica gracias a una costarricense

Irene Acosta creó hace 3 años un proyecto llamado Sabrositicos, en donde alegra los paladares de los ticos que viven en Francia. Cortesía.

Irene Acosta encontró en la cuchara tica la forma de recuperar su identidad como costarricense, y fue gracias a los tamales que logró darle vida a un negocio que se estaba cayendo en Francia, país al que llegó en el 2013.

Acosta vivió una época muy oscura en su vida. El no tener cerca a otros costarricenses, así como el mal de patria hicieron que esta vecina de San José se sintiera sola y deprimida en aquella nación europea. Irene se casó en Francia y allá tuvo dos hijos; sin embargo, sentía que algo le faltaba.

Fue en un diciembre que hizo tamales y le sobraron y, gracias a una tica que vive también en Francia, logró venderlos y así comenzó con una hermosa aventura llamada “Sabrositicos”, en donde prepara comida típica costarricense para enviarla a varios rincones de la nación gala y a otros países como Bélgica, Italia y Alemania.

“Esto es como cuando la mariposa sale del capullo, me ayudó a salir de esa época tan difícil que viví a nivel emocional. En Costa Rica era de tener amigos, soy muy sociable y cuando llegué acá, eso se dejó de lado y, gracias a este negocio, ahora tengo un entorno, amigos, una red de apoyo y me permite relacionarme con gente increíble, vivir nuevas exxperiencias y conectar con la gente”, recordó esta pulseadora.

Irene vive en las afueras de París; conoció a su esposo en una página de citas. Su amado vino a visitarla y luego ella se fue a conocer a su familia al Viejo Continente, después se estableció allá y se casaron.

El chifrijo es uno de los platillos más buscados por los ticos en ese país europeo. Cortesía.

El comienzo de todo

Acosta aprendió a cocinar gracias a su abuelita María Luisa. Recordó que en su familia, todas sus hermanas saben cocinar; sin embargo, en Tiquicia no se dedicaba a la venta de comida.

En diciembre del 2021, hizo tamales, pero se le multiplicaron. Los ticos en Francia se comunican por medio de un grupo en Facebook y una muchacha preguntó si alguien hacía tamales para vender porque ella tenía una gran cantidad, pero entró en el dilema de si venderlos y a qué precio.

Luego de analizarlo, la muchacha le compró las piñitas de tamales y así comenzó todo. Irene es madre de dos chiquitos y vio que con el negocio podía aprovechar su talento para la cocina. Además, en Costa Rica tiene un hijo mayor.

“Tener un local acá es muy caro, entonces monté todo para preparar la comida en la casa. Desde hace tres años, me muevo a través de las redes sociales y por recomendaciones y, gracias a Dios, me han buscado de agencias de viajes, he llevado comida tica a festivales, le colaboro a la Embajada de Costa Rica en Francia.

“En este momento soy la única costarricense que prepara comida para vender, y todas las semanas publico un menú, que comparto con los clientes y también me piden otros platillos. En Francia vivimos unos 2.000 ticos y estamos muy organizados”, añadió.

Irene cuenta que este negocio le ayudó a recuperar su identidad. Cortesía.

¿Qué es lo que prepara Irene?

“Hago de todo, rice and beans, chifrijo, arroz con pollo, chicharrones, arroz con leche, gallo pinto, tortillas aliñadas, hasta tacos de soda.

“Para un diciembre, una clienta me pidió un queque navideño. No sabía hacerlo, entonces mi hermana Karen me enseñó y días después, la clienta me dijo que tenía años de no comer queque navideño y que cuando probó mi queque le recordó a una hermana que lo preparaba de una forma parecida y que ya había fallecido. Eso me sacó las lágrimas”, expresó.

Para fortuna de Irene, en Francia consigue de todo para hacer la comida tica. Allá compra chayotes, hojas para tamal, cocos, masa para las tortillas y hasta la infaltable salsa Lizano. Ella todo lo prepara solita, pero es muy organizada y va sacando la tarea adelante, para que sus clientes se devuelvan a Costa Rica, a través de un bocado de comida.

Sabrositicos prepara platos fuertes, postres y todo tipo de comida costarricense. Cortesía.

Una experiencia única

Una de las experiencias que más ha marcado a esta pulseadora fue compartir con el paravelocista Sherman Guity, a quien tuvo el honor de conocer, luego de ganar la medalla de oro en la prueba de los 100 metros planos, en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Sherman ganó su primera medalla el 2 de setiembre y luego de su competencia, la Embajada tica en Francia la contactó para que les ayudaran a preparar un menú para la delegación costarricense.

“El compartir se hizo en la villa olímpica. Les preparé gallo pinto, tortillas palmeadas, y hasta les hice un paty. Tenía muchas expectatrivas, me daba miedo de que no le gustara a Sherman, pero me dijo que estaba muy rico.

“Conocerlo fue una experiencia increíble, un muchacho con mucha sencillez, muy lindo”, afirmó.

Este domingo 15 de setiembre, la comunidad tica compartirá e Irene tiene todo listo para deleitar los paladares de 250 personas. Desde que abrió su negocio no ha dejado de participar en este evento y ofrecerán un brunch (una comida en el entretiempo de desayuno y almuerzo), por lo que preparará pintico, tortilla, enyucados y cajetas de coco.

Irene es una mujer todo terreno y, en este momento, está trabajando con un productor cafetalero para comenzar a vender café tico en Francia, y del 19 al 23 de octubre participará en la feria alimentaria más grande del mundo, gracias a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

“Es una feria en la que se esperan unas 80 mil personas; es la primera vez que voy a participar y me van a traer productos de Costa Rica para que yo pueda preparar algunos platillos. Es una experiencia única, un sueño hecho realidad”, afirmó.