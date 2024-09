Le piden respuestas a Mary Munive por supuestos nombramientos ilegales en el Ministerio de Salud

La Unión Médica Nacional le pidió cuentas a la ministra de Salud Mary Munive por aparentes nombramientos ilegales. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA)

La Unión Médica Nacional (INM) le pidió explicaciones a la ministra de Salud Mary Munive por aparentes nombramientos ilegales en la institución.

Janice Sandí, vicepresidenta de la UNM, envió un oficio a Munive en el que expresa que está sorprendida por los más recientes nombramientos que se ha hen hecho, por los puestos que desempeñan las personas contratadas.

Los puestos más recientes en asignarse fueron los de:

1. Director General de Salud

2. Director de la Dirección de Registro de Productos de Interés Sanitario

3. 2 Jefes de Unidad de la nueva Dirección de Salud Digital

4. Director de la Dirección de Vigilancia de la Salud

En criterio de la Unión Médica, “en todos y cada uno de ellos se ha nombrado personal externo a este ministerio, como si en el mismo no existieran profesionales con la capacidad, conocimiento y expertiz requerido.”, señala en el oficio número UMN-0450-2024, con fecha del 12 de setiembre anterior.

El sindicato también cuestiona que por primera vez en 50 años, la Dirección de Vigilancia de la Salud estaría a cargo de una persona, “sin aparente formación académica en epidemiología ni experiencia de alto nivel para dirigir todas las acciones en este campo, sobre todo en una época donde las enfermedades infecto contagiosas están poniendo en riesgo la vida de la población”.

La queja se debe a que el 11 de agosto de este año se nombró a Ariana Angulo como directora a.i.

Janice Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional le hizo la solicitud a la ministra. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA)

Procedimientos

El gremio le pidió a la ministra copia de todos los documentos y de los procedimientos y etapas que se llevaron a cabo para el nombramiento de los citados puestos, incluyendo el nombre de todos los que participaron y copia certificada de las hojas de vida de los funcionarios que quedaron nombrados.

“Llama mucho la atención que la Dirección de Desarrollo Humano publica las plazas en el correo institucional de los puestos de menor jerarquía, como el anexo para una Secretaria 1 del Servicio Civil para la Unidad de Planificación. Nos parece muy bien este procedimiento, pero nos preguntamos por qué no se utilizó el mismo mecanismo para los cinco puestos mencionados al inicio que son la base de la Institución”, expresó la UNM.

Problema

El 8 de agosto pasado, en conferencia de prensa, la ministra dijo que a su llegada al Ministerio se dio cuenta de que había muchos nombramientos que se hicieron sin contar con los requisitos para ocupar el cargo.

“Este gobierno llegó, solicitó determinadas investigaciones y se encuentran judicializadas. Hacemos un llamado al Ministerio Público para que por favor nos brinde por favor una luz y también lo estamos trabajando en el área administrativa.

“Tener a un personal de alto nivel en un puesto para el cual no está capacitado, para un ministerio tan sensible como este, se las trae. Cuando se pueda profundizar iremos punto por punto, porque yo aquí no les fallo. Esta es gran parte de las grandes debilidades que tenemos, con investigaciones, valorar los estatutos de Servicio Civil y que sea ellos que hagan valoraciones de los nombramientos y no cómo se estaban haciendo antes”, afirmó.

La Teja le consultó a la ministra por esta solicitud, y a través del departamento de prensa de Salud respondieron vía correo: “le indicamos que, debido a que su solicitud pertenece al despacho ministerial, remitimos para su respectivo trámite”.