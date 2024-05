¿Le quitan el agua, pero el recibo sigue llegando igual? Esto es lo que debe hacer

Ya está lloviendo bastante en casi todo el país, pero aún así hay comunidades en las que siguen sufriendo porque les quitan el agua.

El cantón de Desamparados es un claro ejemplo de eso. Aunque ya se ha resuelto un poco el problema de que en San Miguel, San Juan de Dios y San Rafael Arriba les quitaban el agua todos los santos días, incluidos los fines de semana, todavía los dejan sin el valioso líquido unas dos o tres veces por semana.

En muchas comunidades de Desamparados sigue faltando el agua varias veces a la semana. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Los vecinos de esas zonas están molestos porque aseguran que, a pesar de que les quitan el agua, los recibos siguen llegando igual, algo que ven como una injusticia.

AyA dice que el problema se debe al sistema de dónde reciben el agua estas comunidades.

LEA MÁS: ¿Servicio básico? Testimonios revelan que tener agua es más bien un lujo en Desamparados

“Gran parte del cantón de Desamparados depende del sistema de agua potable de Tres Ríos, el cual está pasando por una crisis debido al fenómeno del Niño, que ha disminuido nuestras fuentes de aprovechamiento y sumado a la alta demanda que se presenta en las localidades. El fenómeno climático ha afectado gravemente la distribución de agua, y aunque hemos realizado varias maniobras operativas para tratar de cubrir la demanda, estas no han sido suficientes.

AyA asegura que a los lugares más afectados envía camiones cisterna. Foto: Cortesía. (Cortesía)

“Un análisis técnico reciente del sistema ha identificado problemas críticos, especialmente en el tanque de almacenamiento La Pelota. Este tanque se ha visto muy afectado por la alta demanda de agua y la disminución de la oferta hídrica. Para enfrentar esta situación, hemos llevado a cabo revisiones operativas y trabajado en la detección de fugas para mejorar la distribución y el almacenamiento del agua disponible. Además, hemos implementado un plan de contingencia que incluye el uso de camiones cisterna y otras medidas.

“Gracias al reciente aumento de las lluvias, la demanda de agua ha disminuido, lo que ha permitido mejorar los niveles de almacenamiento en el tanque La Pelota. Esto nos ha ayudado a mejorar significativamente el servicio de agua en el cantón de Desamparados en los últimos días”, informó el AyA.

Al consultar a AyA por qué pese a los cortes de agua los recibos siguen llegando igual, trataron de quitarse el tiro, pero dijeron qué deben hacer los afectados si sienten que les están cobrando de más.

Los vecinos no tienen más remedio que vivir recogiendo agua. Foto: Mayela López. (Mayela López)

“La facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado e hidrantes se realiza con referencia al consumo reportado a partir de la lectura del hidrómetro, que no debería ser afectado por discontinuidad del servicio, ya que si no hay agua no se registra consumo.

“En lo casos que los usuarios se sientan afectación en su factura, podrán presentar la gestión correspondiente al servicio de atención 800-REPORTE (800-7376783) o visitando cualquiera de nuestras oficinas, donde se procederá con el análisis y resolución de su reclamo, acorde con la normativa que rige la actividad”.