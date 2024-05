Chefs le muestran a Elena Correa cómo preparar un gallo pinto y hasta le hicieron una invitación

La cantante Elena Correa demostró cómo hace el gallo pinto y le llovió porque para muchos, no le puso cariño a la cocinada. Captura de pantalla.

Un video de la cantante Elena Correa preparando gallo pinto alborotó el panal en redes sociales y puso a debatir a más de uno, sobre lo que se cree es la forma correcta de darle vida a este plato típico.

A través de su cuenta de Tik Tok, la exMiss Costa Rica apareció preparando el pinto con únicamente 3 ingredientes: arroz, frijoles y salsa inglesa y para muchos, le faltó ponerle cariño a la cocinada, pues no le agregó productos como cebolla, chile o culantro ni mucho menos le puso condimentos.

Pero no solo eso, a la intérprete de “De cero” le llovió, porque hay quienes creen que no lo preparó en el orden correcto. Elena contó que prepara los frijoles desde la noche anterior en una olla de cocimiento lento. Luego, en un sartén caliente agrega un poco de aceite y seguidamente pone el arroz, los frijoles y la salsa.

Por eso, en La Teja nos dimos a la tarea de conversar con tres chefs, para que nos compartieran sus recetas y nos dijeran cuál es la clave del éxito detrás de un buen gallo pinto.

LEA MÁS: Un diputado reveló un dato privado de Pilar Cisneros de Pilar Cisneros y se armó un megapleito

Tostadito

Los chefs Candy Zamora, Viviana Muñoz y Óscar Castro coincidieron que en el mundo del gallo pinto nadie tiene la receta perfecta, los tres aseguraron que en cada hogar se prepara de forma diferente, sin embargo, afirman que hay productos que hacen que este desayuno sea el primer paso para tener un día exitoso.

Zamora, quien cada semana nos ayuda con las recetas que publicamos en La Teja contó que ella le hace la cruz a la salsa inglesa y utiliza manteca de cerdo para darle más sabor a su platillo y reconoció que este ingrediente es más saludable.

El chile, la cebolla, el ajo y el culantro brillaron por su ausencia en la receta de la modelo. Captura de pantalla.

“En mi caso, me gusta el gallo pinto seco, no me gusta que sea masudo. Cuando lo hago, primero pongo la manteca de cerdo, agrego los olores para sofreír y lo primero que cocino es el arroz para tostarlo, pero sé que hay personas que les gusta como mojadito y por eso primero ponen los frijoles”, contó.

La chef dijo que luego de que se le tueste el arrocito incorpora los frijoles y si tiene un pedazo de chile panameño lo agrega y finalmente lo va cocinando, no le agrega condimentos a los frijoles, porque cuando los prepara, los hace con culantro coyote, ajo, para que el pinto quede con los sabores de los frijolitos.

LEA MÁS: Diputado Leslye Bojorges le propuso a Ariel Robles un reto al mejor estilo de la casa de los famosos

“Sólo hay dos formas de hacer el pinto: o se pone primero el arroz y luego se agregan los frijoles o viceversa. Ese es el eterno debate, una señora de Guanacaste le dirá que lo hace de una forma y así escucharemos a miles de personas.

“Yo vi el video de Elena, sé que hay un tema de marketing, muchas personas tal vez no se han dado cuenta, pero ella pone una de sus canciones de fondo, es meterte la música de forma inconsciente”; destacó Candy.

Los expertos coincidieron en que, en cada familia el gallo pinto se hace de forma diferente. Archivo. (Shutterstock/Shutterstock)

Ingrediente sorpresivo

Viviana Muñoz tiene una frase en torno al gallo pinto: “recetas para gallo pinto hay como ticos en el mundo” y por eso, destacó que ella misma hace variaciones de su receta original y no hay una que esté escrita en piedra para prepararlo.

“Evidentemente no puede faltar un sofrito al inicio, entonces, para mí, lo ideal es que la cebolla esté bien tostada, casi al punto de quemarse, luego echo ajo y chile dulce. A mí me gusta igual cantidad de arroz y frijoles, primero pongo el caldo del frijol y lo pongo a hervir hasta que se concentre, para que tome los aromas de los olores. Luego agrego el arroz, la salsa inglesa, sal, pimienta y cierro con salsa inglesa.

“A veces, cuando estoy cocinando el chile y la cebolla pongo un poquito de chorizo, un poco de carne desmechada, pollo, esos poquititos de carne en el sofrito y a veces a los frijoles les agrego media taza de cerveza y me queda delicioso. Es un pinto nada que ver con el original, pero he hecho hasta con pejibaye y sé que en todos los hogares hay una receta base, pero muchas personas la cambian, la adaptan a su estilo”.

Muñoz le hizo una invitación abierta a Elena, para que llegue a su set y juntas hagan un pintico paso a paso.

“Ella lo hace para dirigirse a cierto público, a ella le gusta, pero se puede hacer un Facebook live”, afirmó.

La chef Viviana Muñoz contó que a veces, la cerveza se convierte en uno de los ingredientes para cocinar gallo pinto. Archivo.

Pinto de olla

El chef Óscar Castro nos contó que hace el gallo pinto de dos formas y dijo que es uno de sus platillos favoritos.

“En una uso arroz y frijoles añejos, pongo mantequilla en un sartén y conforme se va derritiendo agrego la cebolla y el ajo, no espero a que la mantequilla se caliente y luego pongo el chile. De inmediato pongo el arroz, para tostarlo y agrego un poco más de mantequilla y salsa inglesa.

“Luego, coloco un poco de sal, culantro y sigo mezclando, después agrego los frijoles, pero escurridos y comienzo a hidratar el pinto, por decirlo así con el caldo de frijol y voy poniendo caldo en todo el sartén”, afirmó.

Castro tiene en su casa una olla multiuso y le gusta hacer gallo pinto ahí, lo llama “pinto de olla” y nos compartió su receta.

“En la olla pongo a cocinar los frijoles con ajo, orégano, sal y agua. Cuando están listos, veo el caldo de frijol y si es de 4 tazas, coloco 3 tazas y media de arroz con chile, cebolla, salsa inglesa y pongo la función de arroz.

“Me queda espectacular, cuando está listo, pongo el culantro y adquiere un sabor riquísimo, en la propia olla, con el caldo de frijol se cocina el arroz, parece un rice and beans”, relató.